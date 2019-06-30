Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Снежана Бабкина показала, как выглядит после родов

Звездная мама растрогала сеть фотографией с новорожденным малышом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
Снежана Бабкина показала, как выглядит после родов
Снежана Бабкина показала, как выглядит после родов
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Совсем недавно, 18 июня, жена Сергея Бабкина стала мамой в третий раз. Снежана поделилась подробностями своей беременности, а также показала первое фото, сделанное сразу после родов.

Также смотрите: Сергей Бабкин показал, как его жена выписывалась из роддома

Так, на странице в Instagram Снежана Бабкина разместила трогательный снимок, на котором она находится в палате роддома и держит на руках своего новорожденного сына. "Фото- 2 день после родов", – подписала кадр звездная мама. Снежана также добавила, что рожала в Киеве.

Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

Кроме того, в недавнем интервью с Катей Осадчей Снежана Бабкина поделилась впечатлениями о третьей беременности. По ее словам, ожидание вынашивание малыша совпало с туром Сергея. "Беременность была быстрой, потому что был тур. Вот как начался тур с началом беременности, так и закончился. Было трудно местами, но классно", – рассказывала жена Бабкина.

Недавно мы писали о том, какое оригинальное имя дали сыну Сергей и Снежана Бабкины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Потап впервые заговорил о беременности Каменских Супруга Романа Грищука беременна: трогательные фото Беременная Санта Димопулос рассказала о тяжелых родах
беременность роды снежана бабкина
Реклама

Новости партнеров

Драка кота и голубя закончилась весьма неожиданно
Драка кота и голубя закончилась весьма неожиданно
Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Популярные статьи

Сегодня, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Сегодня, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Сегодня, 09:41Events

Поздравления с Днем молодежи в картинках и смс

Сегодня, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Сегодня, 08:58Food

Заготовки из черной смородины: как приготовить варенье, джем и желе

Сегодня, 05:25Fun

30 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:52Шоу-бизнес

Лобода тайно выступила в Киеве на День Конституции

Вчера, 09:55Техно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

Вчера, 08:00Food

Как приготовить абрикосовый джем: ТОП-5 рецептов

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

28 июняШоу-бизнес

Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

28 июняШоу-бизнес

ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей

28 июняШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри снова разозлили британцев

28 июняТехно

Конец выхлопам: BMW переходит на массовый выпуск электромобилей

27 июняEvents

Выходные на День Конституции Украины 2019: как и сколько отдыхаем

27 июняFood

Как приготовить кабачковый торт с сыром: пошаговый рецепт

Новости партнеров

Как убрать мешки под глазами и отеки век
Как убрать мешки под глазами и отеки век
4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
Верный способ избавиться от запаха пота без дезодоранта
Верный способ избавиться от запаха пота без дезодоранта
Зритель помог телеведущей распознать рак и спас ее
Зритель помог телеведущей распознать рак и спас ее
Бег и варикозное расширение вен: что важно знать
Бег и варикозное расширение вен: что важно знать
Маленькая дочка Леры Кудрявцевой произвела фурор в Сети
Маленькая дочка Леры Кудрявцевой произвела фурор в Сети
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Алибасова отравили Шукшины: что вырвалось из уст сестры продюсера
Алибасова отравили Шукшины: что вырвалось из уст сестры продюсера
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь