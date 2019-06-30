Снежана Бабкина показала, как выглядит после родов

Звездная мама растрогала сеть фотографией с новорожденным малышом

Снежана Бабкина показала, как выглядит после родов Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Совсем недавно, 18 июня, жена Сергея Бабкина стала мамой в третий раз. Снежана поделилась подробностями своей беременности, а также показала первое фото, сделанное сразу после родов.

Также смотрите: Сергей Бабкин показал, как его жена выписывалась из роддома

Так, на странице в Instagram Снежана Бабкина разместила трогательный снимок, на котором она находится в палате роддома и держит на руках своего новорожденного сына. "Фото- 2 день после родов", – подписала кадр звездная мама. Снежана также добавила, что рожала в Киеве.

Кроме того, в недавнем интервью с Катей Осадчей Снежана Бабкина поделилась впечатлениями о третьей беременности. По ее словам, ожидание вынашивание малыша совпало с туром Сергея. "Беременность была быстрой, потому что был тур. Вот как начался тур с началом беременности, так и закончился. Было трудно местами, но классно", – рассказывала жена Бабкина.

Недавно мы писали о том, какое оригинальное имя дали сыну Сергей и Снежана Бабкины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram