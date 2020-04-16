Снежана Бабкина призналась, что продавала свое грудное молоко

Супруга музыканта так зарабатывала в студенческие годы

Снежана Бабкина в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", вспомнила историю о том, как продавала грудное молоко. До этого знаменитость удивила рассказом о том, что они вместе с Сергеем Бабкиным едва не развелись.

В семье Бабкиных подрастают трое детей, и ни разу не было такого, чтобы приходилось покупать искусственное питание. Снежана призналась, что раньше кормила очень много детей, половину из них она даже не знает.

Снежана Бабкина с сыном Елисеем

"И это не шутка! Когда 13 лет назад я кормила Артура, то у меня было много молока. Я в то время училась в столице, поэтому замораживала его, а лишнее просто выливала. Одна бабушка, которая работала в молочной кухне, узнала об этом. И она предложила: "У меня есть мужчины, жены которых не имеют молока. Можно, они к вам будут приходить? Давайте установим какую-то цену, и вы им будете отдавать баночки с молоком". И ко мне каждое утро приходили мужчины, я им отдавала баночки и брала деньги. Таким образом я зарабатывала в голодные студенческие годы", – вспоминает Снежана.

О сложностях в браке Бабкиных детальнее узнайте в сюжете:

Когда родился Елисей, у молодой мамы по-прежнему хватает грудного молока для своего малыша.

"Я считаю себя героем и богиней по грудному вскармливанию, потому что уверена: грудное молоко будет в достатке, если женщина этого хочет, – сказала актриса в инстаграме "Зіркового шляху". – И в этом деле, и в любом другом обязательно желание. Если оно есть – у тебя будет все. Нет желания – ничего не получится. Вот с грудным молоком та же история".

Недавно Снежана Бабкина в честь годовщины поделилась архивным снимком возле ЗАГСа.

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