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Снежана Бабкина рассказала, как безопасно летать с новорожденным в самолете

Советами звездная мама поделилась в социальной сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:55
Снежана Бабкина
Снежана Бабкина
Фото: пресс-служба

Жена известного музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая на днях показала трогательные фото семьи, рассказала, как безопасно летать с новорожденным в самолете. На своей странице в Instagram звездная мама поделилась советами и рассекретила, куда они с семьей отправились отдохнуть.

Смотрите, как Сергей Бабкин проводит выходные с семьей:

Так, чета Бабкиных решили провести летние каникулы в Италии. По словам Снежаны, путешествовать с малышом не просто, особенно когда приходится летать не одним самолетом. 

"Путь держали на Сардинию. Перелет непростой – 3 самолеты Харьков – Киев. Киев – Рим. Рим – Ольбия. Багаж сдали. С собой оставили рюкзаки и коляску, которую берут на борт, потому что она складывается в очень компактную "безделушку" и вешается на плечо. Для Елисея с собой взяли памперсную пеленку, памперсы, влажные салфетки, переодевашку и обычную пеленку", – написала в посте Бабкина.

На снимке, опубликованном в Инстаграм супруги Бабкины позирует вместе: Сергей нежно целует Снежану в щеку, пока та делает селфи.

INSTAGRAM

Знаменитость также отметила, что двухмесячный Елисей перенес перелеты благоприятно. "Все перелеты малыш проспал на руках. На взлете и посадке я кормила его, чтобы ушки не болели. В аэропортах ездили в люльке, гуляли-не спали, нагуливали сон. Все прошло отлично! Сейчас осваиваем морские заплывы", – добавила Снежана Бабкина.

Напомним, что ранее Сергей Бабкин рассказал о новорожденном сыне.

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