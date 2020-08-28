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Снежана Бабкина рассказала, как они с мужем лечатся от коронавируса

Сегодня, 20:00

Снежана и Сергей Бабкины заразились СOVID-19

Накануне стало известно, что известный украинский певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана заболели коронавирусом. Звездная пара уже рассказывала своим поклонникам о симптомах, а сейчас Снежана сообщила, как проходит их с Сергеем лечение.

В Instastories Снежана Бабкина опубликовала несколько видео, в которых показала себя и мужа. Они вместе находятся дома и принимают лекарства, которые им прописал врач. Бабкина отметила, что заниматься самолечением ни в коем случае нельзя – врач назначает медикаменты исходя из анализов больного.

Сергей и Снежана Бабкины
Фото: instagram.com/stories/snezhana_babkina

Супруга Сергея Бабкина также сказала, что самыми сложными являются первые три дня болезни.

"Первые три дня – действительно очень сложные. Далее наступает облегчение, но важно не расслабляться, не начинать работать, не начинать активничать, потому что это обманчивое состояние", – признается подписчикам актриса.

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Ранее Сергей Бабкин на своей странице в соцсети рассказал поклонникам, что на четвертый день болезни у него болели суставы, голова и глаза.

Напомним, Маричка Падалко с детьми заразилась COVID-19. Мы также сообщали, что Антонио Бандерас вылечился от коронавируса.

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