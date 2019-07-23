Снежана Бабкина спустя месяц после родов вышла на работу

Супруга Сергея Бабкина сыграла свой первый спектакль после беременности

Снежана Бабкина Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Совсем недавно, 18 июня, жена Сергея Бабкина стала мамой в третий раз. И теперь спустя месяц актриса уже успела вернуться к работе и даже отыграла свой первый спектакль после беременности.

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О том, что Снежана Бабкина вернулась в театр, супруга украинского музыканта сама рассказала поклонникам на своей странице в Instagram. По ее словам, перед спектаклем "DRACULA" она переживала, ведь там много пластических движений, а после беременности их нелегко выполнять.

"Мой первый спектакль DRACULA после родов и наш последний DRACULA в этом сезоне... Немножко страшно! Кто видел спектакль, тот поймет. Очень много пластики. Смогу ли? Буду стараться", – написала Снежана.

После этого актриса опубликовала новый пост, в котором заявила, что спектакль получился и все ее переживания были напрасными.

23 Июл 2019 в 12:04 PDT INSTAGRAM (@snezhana_babkina)

"Закрыли вчера восьмой театральный сезон спектаклем "DRACULA"! Все мои переживания, о которых я писала в предыдущем посте, улетучились с открытием занавеса. Все получилось! Ура! До встречи в девятом театральном сезоне", – заявила актриса.

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