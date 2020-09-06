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Снежана Бабкина вылечилась от коронавируса и рассказала о состоянии мужа

Сегодня, 16:24

Музыкант готовится сдать повторный тест на COVID-19

В конце августа музыкант Сергей Бабкин рассказал, что он и его жена Снежана заразились коронавирусом. Пара вместе находилась на самоизоляции дома, выполняя рекомендации врачей. Спустя почти две недели Снежана Бабкина сообщила, что вылечилась от COVID-19, а поборол ли недуг ее муж – пока неизвестно.

В Instagram Снежана разместила пост, в котором написала, что справилась с болезнью, и возвращается к активной жизни.

"Прощай Корона Queen. Это опыт пройден. Возвращаюсь к Sнежной, насыщенной, активной жизни! Спасибо всем за поддержку и миллион теплых пожеланий. Будьте здоровенькими! Берегите себя и своих близких", – написала актриса.

Снежана и Сергей Бабкины
Снежана и Сергей Бабкины
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Снежана добавила, что Сергей Бабкин готовится сдать тест в ближайшее время, так как он заболел коронавирусом на несколько дней позже, чем она.

"Тест Сережи сдадим через пару дней. Он в этом вопросе младше меня на 3 дня", – отметила артистка.

Кто из знаменитостей заболел коронавирусом, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что Роберт Паттинсон заразился коронавирусом, из-за чего вновь приостановлены съемки нового "Бэтмена".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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