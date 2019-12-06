Снежана Егорова рассказала о потере ребенка от Антина Мухарского

Телеведущая вспомнила, как справилась с ситуацией

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова, которая недавно презентовала книгу-манифест, в 2012 году рассталась с писателем и шоуменом Антином Мухарским. Отметим, Егорова – многодетная мать, однако мало кто знает, что телеведущая могла бы воспитывать шестерых детей, если бы не фатальный случай.

В эксклюзивном интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Снежана Егорова призналась, что потеряла ребенка на достаточно большом сроке.

"Да, я потеряла ребенка на большом достаточно сроке. И это был ужас моей жизни. Наверное, самый страшный", – поделилась телеведущая.

Снежана Егорова Фото: instagram.com/snezha_egorova

На вопрос, как можно пережить такое горе, Снежана ответила, что помочь может только время и рождения ребенка.

"Только время. И желание и решение родить еще одного ребенка. И дай бог, если организм тебе позволит это сделать. Я очень благодарна, что я смогла после того родить своих трех младших детей", – говорит звезда.

О том, как Снежане Егоровой удалось уладить конфликт с экс-супругом Антином Мухарским, внуках и новых отношениях – узнайте в интервью "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что Снежана Егорова впервые прокомментировала предстоящую свадьбу.

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