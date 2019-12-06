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Снежана Егорова рассказала, платит ли Антин Мухарский алименты на детей

Телеведущая рассказала, как дети относятся к отцу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:15

Телеведущая Снежана Егорова, которая рассказала о предстоящей свадьбе, дважды разведена, ее первый супруг – клипмейкер Семен Горов, от него Егорова имеет двух детей – Анастасию и Александру. А второй – шоумен Антин Мухарский, от него у телеведущей трое детей – Арина, Андрей и Иван. Поддерживает ли Мухарский их общих детей материально, Снежана Егорова рассказала в программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Украина".

Развод с Мухарским выдался очень скандальным и долго обсуждался в прессе.

"Уже прошло 7 лет. Он ушел из семьи, когда нашему младшему сыну было полгода, я кормила его грудью. Я 2 года вообще надеялась, что мы найдем общий язык, и как взрослые люди разойдемся цивилизованно. 5 лет длились суды. Он живет своей личной жизнью. У меня нет алиментов. У меня есть договор, который собственно является основным документом, по которому мы должны действовать, потому что мы пришли к определенному согласию. Конечно, он вернул все долги, которые накопились в течение 4 лет. Он платит исправно сумму, указанную в договоре. Потому что договор ему не удалось разорвать, ибо он составлен в интересах детей. Антон платит деньги, потому что постоянно находится за границей и не хочет попадать в эту ловушку, хочет пересекать границу спокойно", – говорит "Зірковому шляху" Егорова.

Снежана Егорова
Снежана Егорова
Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Так же могут теперь пересекать границу и дети, ведь раньше, по утверждению Снежаны, Антин Мухарский не давал разрешения на их заграничный отдых. Почему так, пытался выяснить их старший сын.

"Несколько раз Андрюша пытался с ним поговорить. Это Андрюша мне рассказывает. Антон беспрепятственно мог общаться с детьми, если договаривался со мной. И он его спрашивал: "Папа, почему мы не можем выезжать за границу?", – говорит Андрей. "Потому, сынок, что я революционер. Я выбрал революцию, а не семью. А твоя мама ставит мне палки в колеса", – отвечал Антин. Он обычно говорит по-русски с детьми. Андрюша говорит: "Папа, подожди". Внимание, человеку 10 лет на тот момент. Андрюша говорит: "Папа, это твои отношения с нашей мамой. Я спрашиваю, почему мы, я, Арина и Ваня, не можем выехать за границу". Потому что, сынок, я – революционер". И далее комментарий моего сына: "И потом я понял, мама, что он шизофреник, налил ему чаю, мы поиграли в шахматы и он поехал домой". Все", – поделилась на канале "Украина" Снежана Егорова.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30!

Ранее Снежана Егорова рассказала о потере ребенка от Антина Мухарского.

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