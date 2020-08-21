Снежана Онопко рассказала, почему не смогла уйти от мужа-абьюзера раньше

Модель переживает тяжелый развод с мужем

Модель Снежана Онопко рассказала в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" о том, какие угрозы получает от супруга и почему решила рассказать о насилии в семье.

Снежана долгое время терпела жестокое обращение мужа, а сегодня ей приходится защищаться от его преследований.

"У меня тяжелый развод. С угрозами, со всем остальным. Но я это отпустила. Хочу, чтобы нас развели, разделили имущество, и все – мы друг о друге больше не вспоминали", – рассказала Онопко.

В 2011 году известная модель вышла замуж за бизнесмена Николая Щура. О том, как Снежана Онопко жила в браке, никто не знал, и только теперь она решилась рассказать правду.

"Иногда нет выбора. Когда тебе угрожают, к сожалению, ничего не остается, как только отбиваться и говорить правду. Это просто так вышло, я этого не хотела", – откровенно призналась Онопко.

Модель Снежана Онопко Фото: instagram.com/branislavmakeup

У многих людей может сразу возникнуть вопрос, почему модель так долго молчала.

"Значит, не смогла уйти раньше. У каждого, наверно, есть свой срок, свой предел терпения. Не смогла. Ошибка. Я желаю всем женщинам, которые оказались в подобной ситуации, все-таки не тянуть так долго и пытаться уйти раньше. Потому что ничего не поменяется. Все будет только хуже", – сказала Снежана Онопко.

По словам модели, ей пришлось рассказать об этом в СМИ, потому что никакие другие меры не действовали на мужа.

"Я пыталась сначала мирно все решить. Не получилось, он начал угрожать. Мне ничего не осталось, как обратиться в прессу и действовать, потому что я девочка, и поступаю так, как могу", – объяснила модель.

Супермодель Снежана Онопко Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Снежане больно даже вспоминать о том, какими были угрозы близкого человека.

"Их куча и недавно они были. И психушки, и тюрьма, и родителей трогали. Маму в основном. На самом деле все очень серьезно. Если я буду о чем-то сильно сожалеть, то сойду с ума. Поэтому я заняла следующую позицию: все, что я пережила, значит, так должно было случиться. А дальше будет только лучше. Новые планы, новые сражения, новые встал-упал и т.д. Я не зацикливаюсь на прошлом, иду вперед, знаю свои цели и хочу их достичь", – заявила Снежана.

Ранее мы сообщали, что муж Снежаны Онопко заработал на ней 80 тысяч долларов. Напомним, Снежана Онопко рассказала шокирующую правду, почему потеряла карьеру топ-модели.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться