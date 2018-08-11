"Снимала супруга?": Олег Винник записал "мужское" видео с отдыха

Популярный артист похвастался веселыми развлечениями в Доминикане

Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Известный украинский певец Олег Винник записал для поклонников видео с отдыха в Доминиканской Республики. На отснятых кадрах видно, как артист катается на квадроцикле, исследует пещеры и купается в океане. "Пахнет бензином и нос в пыли", – комментирует происходящее артист на записи.

Домініканські розваги Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Авг 2018 в 1:03 PDT

Поклонники звезды в большинстве своем восхищаются увиденным на ролике и желают Виннику хорошо отдохнуть и набраться побольше сил: "Настоящие мужские развлечения!", "Хорошего отдыха!", "Очень-очень классно! Я б тоже хотела прокатиться вместе с Вами!", "Веселое и позитивное видео! Видно, что Анатолича прет от такого драйва! Супер!", "Интересно, кто же вас снимает, инкогнито, наверно верная супруга, хорошего отдыха с семьей".

Напомним, Олег Винник признался, какая одежда ему по душе. Ранее Олег Винник рассказал о том, как он держит себя в форме и поделился туристическими планами на будущее.