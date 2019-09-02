Снова в школу: как украинские звезды провожали детей на учебу

Смотрите в нашей подборке, как артисты провели День знаний

Анатолий Анатолич со своей семьей Фото: пресс-служба

На календаре – сентябрь, а это означает, что стартовал новый учебный год. Из-за того, что 1 сентября припало на воскресенье, многие украинские школы перенесли День знаний 2019 и праздничную линейку на понедельник, 2-го сентября. Для многих популярных артистов этот год оказался особенным, ведь их звездные дети отправились в первый класс.

Также смотрите в нашем видео, как как Анатолий Анатолич собирал дочерей в школу:

К примеру, ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич и его супруга Юла сегодня утром проснулись еще раньше, чем обычно. Ведь для всей семьи телеведущего особый день – их младшая дочь Лолита пошла в первый класс Международной Французской школы Ecole française internationale de Kiev. Старшая дочь супругов Алиса была первоклассницей в прошлом году, но Анатолий Анатолич не скрывает: волнуется, как впервые.

Анатолий Анатолич с первоклассницей Лолитой Фото: пресс-служба

"Я немного переживаю за Лолу, но знаю, что она не боится школы, а наоборот – с нетерпением ждет встречи с друзьями! Ведь Лолита ходила в садик при школе, и большинство ее друзей перешли в первый класс вместе с ней. Поэтому все будет хорошо! Для меня школа имела огромное значение: здесь я заводил друзей, учился отстаивать собственное мнение, впервые влюбился. Школа научила меня очень многому, и я надеюсь, что девчонки будут ценить образование так же, как и я", – поделился Анатолий Анатолич.

Не менее волнительным стало утро для еще одной ведущей программы "Ранок з Україною" – Лилии Ребрик. Правда, в этому году ее дочь Диана пошла уже во второй класс. Ведущая поделилась с подписчиками снимком дочери и показала себя школьницей, спросив у фанатов, похожа ли на нее Диана.

2 Сен 2019 в 3:36 PDT INSTAGRAM (@liliia.rebrik)

Также на праздничной линейке вместе со своей дочерью Полиной сегодня побывал украинский телеведущий и шоумен Артем Гагарин. Для Артема и его супруги Ирины это был волнительный момент, так как почти весь август длилась подготовка Полины к походу в первый класс и выбор костюма для торжественного мероприятия.

Шоумен Артем Гагарин с дочкой Полиной Фото: пресс-служба

"Для меня это невероятный момент, что отныне Полина ходит в школу и теперь домашних заданий будет в два раза больше для нас с Ирой. Хотя я обычно не успеваю помогать с домашними заданиями, так как прихожу домой очень поздно после работы. Знаете, в 11 классе на выпускном я думал, что это моя последняя связь со школой, радовался этому моменту, а оказалось, уже три года и еще одиннадцать лет буду просыпаться и возить деток в школу. Получается, я получаю второе среднее образование, – с юмором комментирует счастливый отец Артем Гагарин.

Артем Гагарин со своей семьей Фото: пресс-служба

Теперь в лицей номер 157 на Оболони Артем Гагарин каждое утро будет завозить не только Полину, но и ее старшего брата – Митю, который в этом году пошел уже в четвертый класс.

Украинский рэпер Потап который год подряд не пропускает школьную линейку его сына Андрея. В этом году он вместе со своей бывшей супругой Ириной Горовой отправил 11-летнего сына в пятый класс. Накануне мальчишка сменил цвет волос – он стал светлее. Поддержать брата также пришла его сестра, дочь Ирины – Наталья.

1 Сен 2019 в 11:41 PDT INSTAGRAM (@realpotap)

"Уже 5 класс!!!! Волосы покрашены, форма свободная, кабинетная система, девчонки повзрослели. Пока настроение (у сына Андрея, – ред.) шикарное!", – написала Ирина на своей странице в Instagram.

1 Сен 2019 в 11:24 PDT INSTAGRAM (@gorovaya_irina)

Своего второклассника также в школу провожала и украинская певица Ирина Федишин. Несмотря на то, что артистка приобрела квартиру в Киеве, ее старший сын Юрий пошел в частную школу во Львове.

2 Сен 2019 в 1:23 PDT INSTAGRAM (@irynafedyshyn)

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