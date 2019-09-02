Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Снова в школу: как украинские звезды провожали детей на учебу

Смотрите в нашей подборке, как артисты провели День знаний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Анатолий Анатолич со своей семьей
Анатолий Анатолич со своей семьей
Фото: пресс-служба

На календаре – сентябрь, а это означает, что стартовал новый учебный год. Из-за того, что 1 сентября припало на воскресенье, многие украинские школы перенесли День знаний 2019 и праздничную линейку на понедельник, 2-го сентября. Для многих популярных артистов этот год оказался особенным, ведь их звездные дети отправились в первый класс.

Также смотрите в нашем видео, как как Анатолий Анатолич собирал дочерей в школу:

К примеру, ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич и его супруга Юла сегодня утром проснулись еще раньше, чем обычно. Ведь для всей семьи телеведущего особый день – их младшая дочь Лолита пошла в первый класс Международной Французской школы Ecole française internationale de Kiev. Старшая дочь супругов Алиса была первоклассницей в прошлом году, но Анатолий Анатолич не скрывает: волнуется, как впервые.

Анатолий Анатолич с первоклассницей Лолитой
Анатолий Анатолич с первоклассницей Лолитой
Фото: пресс-служба

"Я немного переживаю за Лолу, но знаю, что она не боится школы, а наоборот – с нетерпением ждет встречи с друзьями! Ведь Лолита ходила в садик при школе, и большинство ее друзей перешли в первый класс вместе с ней. Поэтому все будет хорошо! Для меня школа имела огромное значение: здесь я заводил друзей, учился отстаивать собственное мнение, впервые влюбился. Школа научила меня очень многому, и я надеюсь, что девчонки будут ценить образование так же, как и я", – поделился Анатолий Анатолич.

Не менее волнительным стало утро для еще одной ведущей программы "Ранок з Україною" – Лилии Ребрик. Правда, в этому году ее дочь Диана пошла уже во второй класс. Ведущая поделилась с подписчиками снимком дочери и показала себя школьницей, спросив у фанатов, похожа ли на нее Диана.

INSTAGRAM (@liliia.rebrik)

Также на праздничной линейке вместе со своей дочерью Полиной сегодня побывал украинский телеведущий и шоумен Артем Гагарин. Для Артема и его супруги Ирины это был волнительный момент, так как почти весь август длилась подготовка Полины к походу в первый класс и выбор костюма для торжественного мероприятия.

Шоумен Артем Гагарин с дочкой Полиной
Шоумен Артем Гагарин с дочкой Полиной
Фото: пресс-служба

"Для меня это невероятный момент, что отныне Полина ходит в школу и теперь домашних заданий будет в два раза больше для нас с Ирой. Хотя я обычно не успеваю помогать с домашними заданиями, так как прихожу домой очень поздно после работы. Знаете, в 11 классе на выпускном я думал, что это моя последняя связь со школой, радовался этому моменту, а оказалось, уже три года и еще одиннадцать лет буду просыпаться и возить деток в школу. Получается, я получаю второе среднее образование, – с юмором комментирует счастливый отец Артем Гагарин.

Артем Гагарин со своей семьей
Артем Гагарин со своей семьей
Фото: пресс-служба

Теперь в лицей номер 157 на Оболони Артем Гагарин каждое утро будет завозить не только Полину, но и ее старшего брата – Митю, который в этом году пошел уже в четвертый класс.

Читайте также:
Сын Зеленского пошел в первый класс: Елена Зеленская прокомментировала событие

Украинский рэпер Потап который год подряд не пропускает школьную линейку его сына Андрея. В этом году он вместе со своей бывшей супругой Ириной Горовой отправил 11-летнего сына в пятый класс. Накануне мальчишка сменил цвет волос – он стал светлее. Поддержать брата также пришла его сестра, дочь Ирины – Наталья.

INSTAGRAM (@realpotap)

"Уже 5 класс!!!! Волосы покрашены, форма свободная, кабинетная система, девчонки повзрослели. Пока настроение (у сына Андрея, – ред.) шикарное!", – написала Ирина на своей странице в Instagram.

INSTAGRAM (@gorovaya_irina)

Своего второклассника также в школу провожала и украинская певица Ирина Федишин. Несмотря на то, что артистка приобрела квартиру в Киеве, ее старший сын Юрий пошел в частную школу во Львове. 

INSTAGRAM (@irynafedyshyn)

Также не забудьте поздравить школьников с началом учебного года. Ко Дню знаний мы собрали для вас лучшие поздравления в стихах и картинках

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
«Будет учиться жить в стране изменений»: сын Зеленского пошел в первый класс Первый раз в первый класс! Лучшие поздравления первокласснику с 1 сентября Поздравления с 1 сентября учителям: пожелания в прозе День знаний в социальных сетях: украинцы "взорвались" шутками и фотожабами
школа шоу-бизнес Потап 1 сентября Лилия Ребрик Анатолий Анатолич дети звезд Артем Гагарин
Реклама

Новости партнеров

Семь обязательных правил кошачьего меню
Семь обязательных правил кошачьего меню
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому
Зеленый горошек — почему его стоит включить в рацион и кому

Популярные статьи

Сегодня, 09:40Fun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

Сегодня, 09:15Техно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 11:25Техно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаТехно

Как продлить жизнь батареи смартфона: ТОП-5 способов

31 августаFun

31 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Почему огурцы едят только в бывшем СССР
Почему огурцы едят только в бывшем СССР
"Не девочка уже!": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото
Выращивание клубники для занятых: на агроволокне
Выращивание клубники для занятых: на агроволокне
К чему приводит дефицит йода в организме
К чему приводит дефицит йода в организме
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых