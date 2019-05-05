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Снова в строю: Бритни Спирс снялась в первой фотосессии после выхода из лечебницы

Знаменитая певица опубликовала яркие кадры в своем Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно вышла из психиатрической лечебницы, возвращается к привычной жизни мировой знаменитости. Напомним, что артистка тяжело переживала болезнь своего отца, из-за чего у нее начались нервные срывы.

Сейчас Бритни находится дома и старается вернуть себе прежнюю физическую форму с помощью занятий спортом. Кроме того, поп-принцесса впервые за долгое время снялась в фотосессии, результатами которой поделилась с поклонниками в Instagram. 

В кадре звезда позирует в черном мини с длинными рукавами, распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.  

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Она также опубликовала бекстейдж фотосессии. 

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Напомним, после выхода из психиатрической лечебницы Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказала о своем состоянии и поблагодарила всех за поддержку. Ранее также появилась информация о том, что Бритни Спирс намерена бросить карьеру певицы и больше не выступать на сцене.

Смотрите эксклюзивное видео с подробностями о госпитализации Бритни Спирс:

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