Снова в строю: Бритни Спирс снялась в первой фотосессии после выхода из лечебницы

Знаменитая певица опубликовала яркие кадры в своем Instagram

Бритни Спирс Фото: Getty Images

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно вышла из психиатрической лечебницы, возвращается к привычной жизни мировой знаменитости. Напомним, что артистка тяжело переживала болезнь своего отца, из-за чего у нее начались нервные срывы.

Сейчас Бритни находится дома и старается вернуть себе прежнюю физическую форму с помощью занятий спортом. Кроме того, поп-принцесса впервые за долгое время снялась в фотосессии, результатами которой поделилась с поклонниками в Instagram.

В кадре звезда позирует в черном мини с длинными рукавами, распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.

Она также опубликовала бекстейдж фотосессии.

Напомним, после выхода из психиатрической лечебницы Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказала о своем состоянии и поблагодарила всех за поддержку. Ранее также появилась информация о том, что Бритни Спирс намерена бросить карьеру певицы и больше не выступать на сцене.

Смотрите эксклюзивное видео с подробностями о госпитализации Бритни Спирс:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram