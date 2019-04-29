Снова влипла: Против Светланы Лободы подают иск за хамство

Организаторы европейского тура LOBODA требуют от певицы материальной компенсации

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая недавно презентовала новый трек, снова оказалась в неприятной ситуации. На известную певицу подают в суд организаторы европейского тура LOBODA и требуют от звезды возмещения материального ущерба, передает "СтарХит".

Согласно информации, Светлана Лобода и ее директор Нателла Крапивина систематически нарушали концертное расписание, из-за чего организаторам тура пришлось переплачивать за аренду залов, а также авто, на которых передвигалась певица.

Заявители обратились в немецкий суд города Дюссельдорф с требованием взыскать с Лободы несколько десятков тысяч евро за причинение финансового и профессионального вреда. "По расписанию, например, Лобода должна была выехать из отеля на площадку в 11 часов, а в реальности получалось только к 14. Концерты были задержаны на час и больше, а когда мы говорили о зрителях, которые ожидают выступление, слышали только равнодушное: "Ничего, подождут". Разумеется, мы отдавали дополнительные деньги подрядчикам", – поделились организаторы тура.

Из-за случившегося, компания отказалась от дальнейшего сотрудничества с капризной артисткой и внесла ее в черный список. "Светлане была выплачена авансовая часть гонорара, которую нам пока не вернули. Пока у звезды будет этот менеджмент, мы не намерены с ней связываться – внесли в блэк-лист", – говорят в Berin Iglesias Art.

Напомним, что ранее Светлана Лобода угодила в громкий скандал на шоу "Голос. Дети", где выступала в роли наставника юных исполнителей.

Смотрите видео, сколько LOBODA берет за свое выступление:

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