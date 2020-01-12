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Снова вместе: Джиджи Хадид заметили на прогулке с бывшим

Джиджи Хадид и Зейн Малик возобновили роман

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:27
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Фото: Getty Images

Похоже, Джиджи Хадид и Зейн Малик, которые год назад расстались, снова вместе. Пару заметили на прогулке в день рождения 27-летнего исполнителя, а совместные фотографии влюбленных уже разлетелись по социальным сетям.

Смотрите сюжет о звездных разводах 2019 года:

Так, в субботу папарацци удалось заснять Джиджи и Зейна в Нью-Йорке, когда знаменитости шли в ресторан. Они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид, а также певицей Дуа Липой.

На снимках видно, как Зейн и Джиджи счастливы снова быть вместе. Фанаты восприняли это как официальное подтверждение тому, что пара опять встречается.

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Джиджи Хадид и Зейн Малик закрутили роман в 2015 году. В марте 2018 года они заявили о разрыве отношений, в апреле снова сошлись, но вскоре расстались.

К слову, в октябре прошлого года Джиджи Хадид успела повстречаться с 26-летним участником шоу "Холостячка" Тайлером Кэмероном. Причиной их расставания инсайдер назвал постоянную занятость манекенщицы, которая не пропускает показов на миланской и парижской Неделях моды, в то время, как Кэмерон строит карьеру в США.

Недавно мы рассказывали, что экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной.

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