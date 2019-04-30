Снова вместе: Потапа и Каменских заметили в Турции

Украинские исполнители поделились жаркими фото в Instagram

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Не так давно Настя Каменских взорвала сеть украиноязычным треком "Обіцяю", а также клипом к нему. Однако внимание фанатов NK приковано к личной жизни артистки и ее отношениям с известным продюсером Потапом. Звезды не подтверждают слухи о романе, но регулярно публикуют совместные фото в социальных сетях. На этот раз пару заметили в Турции.

В Instagram сторис Настя делится снимками и видео из солнечной страны, на которых запечатлен Потап, а также участники группы MOZGI. Позднее певица запостила черно-белый снимок в купальнике, добавив лаконичную подпись "Sun pleasure".

Алексей Потапенко также разместил несколько фото в своем блоге с геолокацией "Турция". В комментариях поклонники Потапа и Насти призвали звездную пару признаться в своих отношениях, и потребовали совместные фото. "Лешаа, а с Настей будет такая фотка?", "Настя тоже в Туреччині", "Вместе с Настей отдыхаешь?", – пишут фолловеры.

Отметим, что украинские артисты Настя Каменских, Потап и группа MOZGI приехали в Турцию, чтобы выступить на фестивале May Fest 2019, который прошел в пятизвездочном отеле Rixos Sungate.

Ранее мы писали, что Настя Каменских откровенно поведала о мечте всей своей жизни. Кроме того, стало известно о том, что MOZGI номинированы на престижную музыкальную премию Berlin Music Video Awards 2019 за клип на песню "Полюбэ".

Смотрите ролик, как Настя Каменских опозорилась с пикантными фотографиями:

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