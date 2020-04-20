Снова вместе? Слава Каминская отметила Пасху с бывшим мужем

Певица опубликовала семейное фото в сети

Слава Каминская, которая летом 2019 года развелась со своим супругом – известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским, отметила вместе с ним Пасху. В своем Instagram участница группы НЕАНГЕЛЫ разместила семейное фото с детьми и экс-возлюбленным.

Вчера, 19 апреля, украинцы отпраздновали Пасху. Праздник прошел в непривычном формате – на самоизоляции. Знаменитости также провели время в узком семейном кругу, а кто-то и вовсе на время сошелся с бывшими, удивив поклонников.

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Так, 35-летняя Слава Каминская опубликовала в Iсоциальной сети новое фото, сделанное во время празднования Пасхи. На снимке она запечатлена вместе со своими детьми Лаурой и Леонардом, а также с Эдгаром Каминским. " Со светлым праздником вас! Христос Воскрес", – подписала пост Слава, добавив хэштег "традиции".

INSTAGRAM

В комментариях к фото многочисленные фолловеры Каминской выразили надежду на воссоединение звездной семьи, и засыпали пару комплиментами. "Ну какая все-таки красивая пара", "Все же вы подходите друг другу", "Красивая семья", – пишут пользователи.

Напомним, что вскоре после того, как Слава и Эдгар развелись, хирург завел новые отношения с арт-директором украинского бренда одежды Ольгой Богатой. Сама же участница НЕАНГЕЛОВ призналась, что тяжело перенесла развод.

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