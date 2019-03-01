Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Снова вульгарная": Настю Каменских раскритиковали в соцсети

Певица опубликовала в соцсети соблазнительное фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:50
Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Одной из самых сексуальных певиц украинского шоу-бизнеса по праву считают Настю Каменских. А она то и дело, что радует свою аудиторию не только новыми хитами, но и пикантными фото в Instagram. Однако кроме многочисленных комплиментов в свой адрес, Каменских также получает и сотни негативных комментариев. Некоторые ее подписчики, да и просто пользователи сети, которые "проходили" мимо, в комментариях к фото написали множество неприятных слов и посоветовали уменьшить количество подобных публикаций.

Этот раз не стал исключением. Опубликовав фото в пикантном наряде, Настя нарвалась на шквал критики.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

"И снова вульгарная фотография. С такой-то внешностью и талантом не нужно выставлять на показ все интимные места. Вы – прекрасная девушка. Не опускайтесь до уровня девиц из подворотни", "Фото конечно волнительное, но, мне кажется, что стоит немножко быть сдержанней", "Не надо пошлости, это глупо и не красиво", "Тут ты, Настя, перегнула!", "Настя ты очень красивая!!! Зачем такие откровенные фото публиковать?", – пишут комментаторы под публикацией.

Напомним, Настя Каменских полностью обнажилась на фото.

К слову, не так давно Настя Каменских опубликовала фото, после которого подписчики решили, что певице пора худеть.

Детальнее о пикантных фото Насти Каменских смотрите в видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
«Знали все»: Потап неожиданно ответил на вопрос о романе с Настей Каменских Клипмейкер Леонид Колосовский рассказал о съемках клипа Каменских "Попа, как у Ким" "Даже БДСМ": Настя Каменских рассказала о своих предпочтениях в постели
Настя Каменских
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»
Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»
Капустник заливной. Вкусно и просто готовить
Капустник заливной. Вкусно и просто готовить

Популярные статьи

Сегодня, 11:38Fun

1 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 09:41Wellness

Магнитные бури в марте 2019 года: прогноз на месяц

Вчера, 13:30Психология

Фразы, которые бесят знаки зодиака

Вчера, 13:30Fun

28 февраля: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:37Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам звезды сулят похвалу от начальства, а Рыбам важно показать лучшие качества

27 февраляСтиль

Модные каблуки: какую обувь носить в 2019 году

27 февраляТехно

Смартфон-бетон: как выглядит мобильник с зарядом на 50 дней

27 февраляFun

Неудачная посадка российского самолета без шасси попала на видео

27 февраляWellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

27 февраляСтиль

ТОП-10 антитрендов 2019: какие вещи лучше отложить в самый дальний уголок шкафа

27 февраляFun

Брошенный без присмотра продуктовый магазин за день никто не ограбил

27 февраляFun

Выходили самого маленького новорожденного мальчика в истории: фото

27 февраляТехно

Обнаружены загадочные существа с антифризом вместо крови

27 февраляFun

Антилопа обманула львов и благополучно скрылась: курьезное видео

26 февраляFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

26 февраляFun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Алла Пугачева призналась, что серьезно больна
Алла Пугачева призналась, что серьезно больна
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Влад Яма опубликовал редкое фото с женой и сыном
Как бегать с большой грудью?
Как бегать с большой грудью?
Ароматный апельсиновый пирог: никто из домашних не устоит
Ароматный апельсиновый пирог: никто из домашних не устоит
5 причесок, которые тебя старят
5 причесок, которые тебя старят