Со слезами на глазах: Миша Романова рассказала, как едва не потеряла ребенка

Экс-участница "ВИА Гры" согласилась на операцию на первых сроках беременности

Миша Романова Фото: Instagram/misharomanova

Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, которая недавно представила mood video на песню "Зачем", рассказала, как едва не потеряла ребенка. Певица перенесла операцию по увеличению груди, еще не зная о своей беременности.

Смотрите сюжет о том, почему звезды решаются на ринопластику:

Горячее трио Миша Романова покинула по причине беременности. Артистка родила здорового сына, которого еще не показывала на публике. Сейчас Миша признается, что на первых сроках беременности едва не потеряла ребенка.

"Так случилось, что я решилась на операцию, маммопластику, когда еще работала в группе. Я пришла в очень известную клинику, к очень известному врачу. Мне сделали все анализы, чтобы убедиться что мне можно сделать операцию и что нет никаких противопоказаний. Мне сделали эту операцию. Но через несколько недель я поняла, что я была беременна. Мне сделали общий наркоз на 16 неделе беременности", – рассказала Романова Кате Осадчей.

По словам звезды, анестезиолог начал успокаивать артистку, что "ничего страшного не произошло и все нормально".

Миша Романова для XXL Фото: пресс-служба

"Это одна из причин, по которой я решила сейчас это сказать. Я хочу предупредить всех женщин, которые имеют такое же намерение, потому что никто не застрахован от халатности врачей", – говорит Миша.

Певица также впервые назвала имя своего малыша. "У меня очень красивый сын, его зовут Мартин, он очень красивый, я его скоро покажу", – добавила она.

Напомним, что ранее Миша Романова спровоцировала слухи о романе с Максом Барских.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.