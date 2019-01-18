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Собчак, гуляя по Киеву, раскритиковала дороги столицы

Политики и журналистка также показала, чем занимается в Киеве

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская ведущая, политик и журналистка Ксения Собчак гостит в Киеве и уже успела посетить музеи, торговые центры, а также прогуляться по столице и раскритиковать киевские дороги. Своими впечатлениями знаменитость делится в Instagram- сторис.

Ксения посетила несколько столичных торговых центров: "Нереальные и космические торговые центры", – подписала снимок Собчак. Кроме этого, она успела посетить музей Михаила Булгакова, находящийся на Андреевском спуске. "После тайных переговоров – к Михаилу Афанасьевичу", – загадочно подписала видео Собчак.

Ксения Собчак в Киеве Фото: скриншот instagram.com/xenia_sobchak

Также журналистка прогулялась возле Михайловского собора и Министерства иностранных дел Украины.

Ксения Собчак в Киеве Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Гуляя по киевским улицам, Ксения отметила, что в столице плохо убирают дороги: "Ребят, ну я все понимаю, конечно, но нет на вас Собянина (экс-мэр Москвы – Ред.). Это все вот так вот по улице", – прокомментировала Ксения.

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, приезд Ксении Собчак в Киев вызвал большой ажиотаж. Позже она призналась, почему решила посетить столицу.

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Источник: Сегодня
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