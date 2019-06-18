Собчак после развода устроила громкий скандал
Ведущая поссорилась с одним из российских журналов
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая в начале июня официально развелась с Максимом Виторганом, не комментирует новый роман с режиссером Константином Богомоловым, но и не скрывается от фотографов.
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Знаменитости вместе путешествуют и появляются на светских мероприятиях. К примеру, пара посетила фестиваль "Кинотавр" в Сочи и вместе позировала перед камерами. Собчак даже разместила на своей странице в Instagram несколько совместных снимков.
Но действия одного из российских журналов разозлили ведущую. Дело в том, что редакция опубликовала на обложке глянца фото Собчак с Богомоловым и назвала их одной из самых красивых пар фестиваля.
"Вообще, мне всегда казалось правильным спрашивать у героев их разрешения, прежде чем ставить на обложку", — обратилась Собчак к журналу в их блоге.
На возмущения Ксении сразу же отреагировали и отметили, что она с Константином позировала вместе фотографу на публичном мероприятии, не скрываясь.
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"Будучи человеком из индустрии, вы наверняка могли предположить, что эти снимки будут опубликованы, в том числе и на обложке…", — получила такой ответ Ксения.
Но такой ответ совсем не устроил Собчак, она все равно считает действия издания неправомерными. В тоже время звезда однозначно прокомментировала свой роман с Богомоловым.
"Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем отношения", — ответила она.
Напомним, что о разрыве отношений Ксении Собчак и 46-летнего актера Максима Виторгана стало известно в марте этого года. Ведущей приписывают связь с режиссером Константином Богомоловым, которому Виторган разбил нос 22 января.
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