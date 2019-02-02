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Собчак впервые прокомментировала скандал с мужем: Максим навсегда останется родным человеком

Собчак не отрицает проблему в личной жизни, но комментировать ситуацию подробно отказывается

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 18:37
Ксения Собчак прокомментировала слухи о разводе с Максимом Виторганом
Ксения Собчак прокомментировала слухи о разводе с Максимом Виторганом
Фото: Instagram

Российская телеведущая, журналист, политический деятель Ксения Собчак дала первое большое интервью после многочисленных слухов о расставании с мужем. Несколько недель назад Максим Виторган и предполагаемый любовник Ксении – Константин Богомолов подрались в центре Москвы.

Как сообщает Starhit, в эфире программы "Эксклюзив" телеведущая все-таки решилась прокомментировать кризис в браке. По словам Ксении, она действительно столкнулась с тяжелым жизненным этапом, но пока не готова говорить о возможном разводе. К Виторгану Собчак относится с большим уважением, ведь он является отцом ее сына Платона.

Максим Виторган с сыном Платоном Фото: Instagram/xenia_sobchak

"Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди. У Максима есть дети от предыдущего брака. Замечательные Полина и Даня, с которыми я надеюсь, мы дружим. У него есть бывшая жена, с которой я тоже хорошо общаюсь. Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми. Я точно сделаю все, чтобы Платон был счастлив, любим. Знал, что у него есть прекрасный папа и замечательная мама", — сказала Ксения.

На вопрос ведущего Дмитрия Борисова о том, стоит ли в ближайшее время ждать от нее новостей о разводе, Собчак ответила уклончиво. "Я не готова говорить об этом", — заявила звезда.

Напомним, ранее мы сообщали, что Максим Виторган намекнул на развод со своей супругой Ксенией Собчак и попросил не беспокоить. Также сообщалось, что телеведущая прилетала в Киев.

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