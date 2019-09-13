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Собчак вышла замуж за Богомолова: поклонники напуганы "траурным" декором

Свадебным автомобилем Собчак и Богомолова стал катафалк

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:26
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова
Фото: instagram.com/konbog75

Свадьба Ксении Собчак и Богомолова – тема дня! Однако торжество будут помнить еще долго, в том числе благодаря оригинальному декору. Так, сначала публика была шокирована выбором свадебного автомобиля, им оказался катафалк, украшенный красными гвоздиками.

А теперь в сети появились кадры, на которых можно рассмотреть оформление зала. Так, в декоре преобладают красный и черный цвета. На фото мы видим красные скатерти, цветы и черную посуду, все оформлено в готическом стиле.

Свадьба Собчак и Богомолова/Mash

Отметим, по информации СМИ, роскошное торжество будет проходить в Музее Москвы, а не в ресторане, как сообщалось ранее. Жених Константин Богомолов выбрал классический черный костюм и оранжевую рубашку с узорами, а Ксения Собчак продемонстрировала изысканное белое платье.

Свадьба Собчак и Богомолова/Mash

Собчак и Богомолов расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетания. В сети появился снимок, на котором можно детально рассмотреть платье невесты. На нем Собчак позирует уже без фаты, а волосы телеведущей аккуратно уложены. 

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