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Собчак застукали в объятиях Богомолова: видео

Ксения Собчак на вечеринке станцевала с Богомоловым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российскую телеведущую Ксению Собчак, которая недавно назвала причину расставания с Максимом Виторганом, застукали в объятиях возможного любовника – российского режиссера Константина Богомолова. 

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Видео обнародовала в Instagram светская львица Светлана Бондарчук.

На кадрах видно, как Богомолов на вечеринке исполнил песню "Февраль" из репертуара украинской певицы Ирины Билык и российского певца Филиппа Киркорова. В конце песни он подошел к Ксении Собчак, крепко обнял ее и закружил в танце. 

INSTAGRAM (@a030aa)

Напомним, 22 января, стало известно о том, что Максим Виторган разбил нос российскому театральному режжисеру Константину Богомолову. Отметим, что ранее начали ходить слухи о том, что Виторган и Собчак разводятся. Кроме этого, в росСМИ и популярных Телеграм-каналах о знаменитостях появилась информация о том, что Ксения еще с лета этого года состоит в романтических отношениях с Константином Богомоловым. 

Кроме этого, ситуацию прокомментировала Ксения, заявив, что она в шоке от количества новостей, касающихся ее личной жизни.

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