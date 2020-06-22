"Его уже не спасут": молодая жена Виктора Павлика рассказала, как лечила певца от зависимости

Екатерина Репяхова заявила, что собирала жизнь певца по крупицам

25-летняя Екатерина Репяхова, которая 29 мая стала официальной супругой Виктора Павлика, рассказала, как лечила украинского исполнителя от зависимости. На своей странице в Instagram девушка опубликовала свое фото в 21-летнем возрасте, которое было сделано за полгода до встречи с будущим супругом.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/viktorpavlik

"На этой фотографии мне 21 год. Через пол года я встречу Виктора. И буду собирать его по крупицам. Буду лечить его от зависимости. На моих глазах отменится не один концерт. Но я буду сильной и изо всех сил спасать жизнь любимого человека. Сама. Безо всякой помощи. Даже когда в реанимации мне скажут, что в следующий раз его уже не спасут", — написала Репяхова.

Екатерина Репяхова в 21-летнем возрасте Фото: instagram.com/repyahovakate

Также 25-летняя Екатерина затронула тяжелою для семьи Павлика тему – рак у его 21-летнего сына Павла. Напомним, что неутешительный диагноз Павлу Павлику врачи поставили в 2018 году. С тех пор сын известного артиста перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

В январе 2019 года Виктор Павлик говорил, что его сын идет на поправку, но на данный момент его состояние ухудшилось. Парень недавно заявил, что отказывается от лечения, поскольку нет позитивных результатов.

"А потом на меня обрушится много трудностей, в том числе и болезнь Паши. И я снова буду собирать жизни Виктора по крупицам. Но я буду сильной, я буду рядом, буду его опорой. Потому что я нужна ему, как никогда. Я не знаю сколько еще раз мне придется собирать жизнь Виктора по крупицам, но я буду это делать пока дышу. Наверное, это моя миссия", – подытожила Екатерина.

Отметим, что после этого заявления девушка закрыла доступ к своему аккаунту в Instagram.

Напомним, Павла Виктору Павлику родила его третья жена Лариса. Мальчика лечили в Израиле. Артист неоднократно собирал средства у неравнодушных, чтобы вылечить сына. Однако с мая состояние Павла только ухудшается.

Более подробно о переносе свадьбы Виктора Павлика смотрите в сюжете:

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