Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Его уже не спасут": молодая жена Виктора Павлика рассказала, как лечила певца от зависимости

Сегодня, 16:09

Екатерина Репяхова заявила, что собирала жизнь певца по крупицам

25-летняя Екатерина Репяхова, которая 29 мая стала официальной супругой Виктора Павлика, рассказала, как лечила украинского исполнителя от зависимости. На своей странице в Instagram девушка опубликовала свое фото в 21-летнем возрасте, которое было сделано за полгода до встречи с будущим супругом.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/viktorpavlik

"На этой фотографии мне 21 год. Через пол года я встречу Виктора. И буду собирать его по крупицам. Буду лечить его от зависимости. На моих глазах отменится не один концерт. Но я буду сильной и изо всех сил спасать жизнь любимого человека. Сама. Безо всякой помощи. Даже когда в реанимации мне скажут, что в следующий раз его уже не спасут", — написала Репяхова.

Екатерина Репяхова в 21-летнем возрасте
Екатерина Репяхова в 21-летнем возрасте
Фото: instagram.com/repyahovakate

Также 25-летняя Екатерина затронула тяжелою для семьи Павлика тему – рак у его 21-летнего сына Павла. Напомним, что неутешительный диагноз Павлу Павлику врачи поставили в 2018 году. С тех пор сын известного артиста перенес 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии.

В январе 2019 года Виктор Павлик говорил, что его сын идет на поправку, но на данный момент его состояние ухудшилось. Парень недавно заявил, что отказывается от лечения, поскольку нет позитивных результатов.

"А потом на меня обрушится много трудностей, в том числе и болезнь Паши. И я снова буду собирать жизни Виктора по крупицам. Но я буду сильной, я буду рядом, буду его опорой. Потому что я нужна ему, как никогда. Я не знаю сколько еще раз мне придется собирать жизнь Виктора по крупицам, но я буду это делать пока дышу. Наверное, это моя миссия", – подытожила Екатерина.

Отметим, что после этого заявления девушка закрыла доступ к своему аккаунту в Instagram.

Напомним, Павла Виктору Павлику родила его третья жена Лариса. Мальчика лечили в Израиле. Артист неоднократно собирал средства у неравнодушных, чтобы вылечить сына. Однако с мая состояние Павла только ухудшается.

Более подробно о переносе свадьбы Виктора Павлика смотрите в сюжете:

Ранее новоиспеченная жена Виктора Павлика поделилась судьбоносной историей знакомства с певцом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Жена Виктора Павлика показала второй свадебный наряд "Никто не дает клятву": молодая жена Виктора Павлика заговорила о втором замужестве Молодая супруга 54-летнего Павлика о свадьбе: "В брак Виктора пригласила я"
шоу-бизнес певец Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Реклама

Новости партнеров

Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Названа сумма, которая поможет Ефремову избежать тюрьмы
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре
Легендарный повар раскрыл секрет восхитительного пюре

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Сегодня, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Сегодня, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 13:31Events

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Events

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

Вчера, 09:37Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

Вчера, 08:54Fun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 08:28Events

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 06:00Events

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

Вчера, 05:05Events

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

20 июняШоу-бизнес

Певица Джамала стала мамой во второй раз

19 июняEvents

Гороскоп на 20 июня: как знаки зодиака проведут свой выходной

19 июняFood

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

Новости партнеров

Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Фахрие полюбила его именно таким
Фахрие полюбила его именно таким
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Вера Брежнева попала под жесткую критику из-за клипа с Монатиком
Наташа Королева показала свою сестру
Наташа Королева показала свою сестру
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей
Ефремов мог совершить смертельную аварию вместе с любовницей

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять