Соблазнительная Настя Каменских показала аппетитные формы в ванной

Украинская певица рассказала о своем распорядке дня

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Не успели ошеломленные фанаты прийти в себя после откровенной фотосессии Насти Каменских для известного глянца, как украинская певица решила снова пленить своим красивым телом.

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На этот раз соблазнительная Каменских решила опубликовать утреннее фото, на котором артистка позирует в белом белье с зубной щеткой. Ко всему, супруга Потапа решила поделиться своим распорядком дня. Как признается певица, она не любит терять времени, поэтому у нее расписана каждая минута, а день начинается очень рано и обязательно со спорта.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"Я человек тайм-менеджмента и не люблю терять время, поэтому у меня все расписано. Я придерживаюсь графика, благодаря которому все успеваю и иду к своим целям. Люблю просыпаться в 6 утра и начинать день со спорта: если я дома, то иду на тренировку или пробежку, а если на гастролях – занимаюсь в спортзале гостиницы. Говорят, что заниматься спортом лучше всего утром из-за гормонов, которые выделяются в организме. В работу я включаюсь сразу же после тренировки. День получается очень активным и насыщенным. Но самое главное — раньше встал — больше успел! Питаюсь тоже по четкому графику", – рассказывает Каменских.

Напомним, Настя Каменских призналась, что для нее важно в отношениях с Потапом.

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