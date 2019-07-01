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Софи Тернер и Джо Джонас сыграли пышную свадьбу во Франции: первые фото

В интернете появились фото второй свадьбы американских звезд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Софи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
Фото: Getty Images

Звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер после веселой вечеринки по случаю девичника на борту частного самолета вместе со своим супругом отметили вторую свадьбу. Официально пара расписалась еще в начале мая, а теперь решила устроить пышное торжество во Франции.

Смотрите видео о том, как Софи Тернер вышла замуж в платье от украинского дизайнера:


В сети уже появились первые фото со свадьбы, на которой присутствовали родные и самые близкие друзья молодоженов. В частности, Приянка Чопра, Ник Джонас, Мэйси Уильямс и другие звездные друзья Софи. 

Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции
Фото: Instagram.com
Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции
Фото: Instagram.com
Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции
Фото: Instagram.com
Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции
Фото: Instagram.com
Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции
Фото: Instagram.com
Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции
Фото: Instagram.com
Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции
Фото: Instagram.com
Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции
Фото: Instagram.com
Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции
Фото: Instagram.com
Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции
Фото: Instagram.com
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Несмотря на то, что невеста предпочла скрыть от глаз журналистов свое таинство бракосочетания, фанатам все же удалось сделать пару кадров ее свадебного образа. Софи предпочла традиционное белое платье с фатой, а сам жених надел черный брючный костюм с рубашкой в тон наряду. 

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Торжество происходило в коммуне Саррьян на Лазурном берегу Франции в старинном замке XVIII века. Подружкой невесты стала коллега по "Игре престолов", 22-летняя Мэйси Уильямс.

Напомним, что первая свадьба получилась у звездной пары весьма спонтанной. Даже родители певца узнали об этом только спустя некоторое время в интернете.

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