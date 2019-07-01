Софи Тернер и Джо Джонас сыграли пышную свадьбу во Франции: первые фото
В интернете появились фото второй свадьбы американских звезд
Звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер после веселой вечеринки по случаю девичника на борту частного самолета вместе со своим супругом отметили вторую свадьбу. Официально пара расписалась еще в начале мая, а теперь решила устроить пышное торжество во Франции.
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В сети уже появились первые фото со свадьбы, на которой присутствовали родные и самые близкие друзья молодоженов. В частности, Приянка Чопра, Ник Джонас, Мэйси Уильямс и другие звездные друзья Софи.
Несмотря на то, что невеста предпочла скрыть от глаз журналистов свое таинство бракосочетания, фанатам все же удалось сделать пару кадров ее свадебного образа. Софи предпочла традиционное белое платье с фатой, а сам жених надел черный брючный костюм с рубашкой в тон наряду.
Торжество происходило в коммуне Саррьян на Лазурном берегу Франции в старинном замке XVIII века. Подружкой невесты стала коллега по "Игре престолов", 22-летняя Мэйси Уильямс.
Напомним, что первая свадьба получилась у звездной пары весьма спонтанной. Даже родители певца узнали об этом только спустя некоторое время в интернете.
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