Софи Тернер и Джо Джонас сыграли пышную свадьбу во Франции: первые фото

В интернете появились фото второй свадьбы американских звезд

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Getty Images

Звезда культового сериала "Игра престолов" Софи Тернер после веселой вечеринки по случаю девичника на борту частного самолета вместе со своим супругом отметили вторую свадьбу. Официально пара расписалась еще в начале мая, а теперь решила устроить пышное торжество во Франции.

Смотрите видео о том, как Софи Тернер вышла замуж в платье от украинского дизайнера:

В сети уже появились первые фото со свадьбы, на которой присутствовали родные и самые близкие друзья молодоженов. В частности, Приянка Чопра, Ник Джонас, Мэйси Уильямс и другие звездные друзья Софи.

Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com Вторая свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса во Франции Фото: Instagram.com 1/10

Несмотря на то, что невеста предпочла скрыть от глаз журналистов свое таинство бракосочетания, фанатам все же удалось сделать пару кадров ее свадебного образа. Софи предпочла традиционное белое платье с фатой, а сам жених надел черный брючный костюм с рубашкой в тон наряду.

Торжество происходило в коммуне Саррьян на Лазурном берегу Франции в старинном замке XVIII века. Подружкой невесты стала коллега по "Игре престолов", 22-летняя Мэйси Уильямс.

Напомним, что первая свадьба получилась у звездной пары весьма спонтанной. Даже родители певца узнали об этом только спустя некоторое время в интернете.

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