Софи Тернер рассказала о париках, которые носит в "Игре престолов"

Софи Тернер в этом году не появится в "Игре престолов", выход финала которой задержится до 2019-го, зато вернется к роли Джин Грей/Феникса в следующей части "Людей Икс" – "Темный Феникс". Софи дала интервью журналу Elle, в котором рассказала о своем любимом цвете волос и париках, которые носит в "Игре престолов".

Актриса рассказала, что в первых нескольких сезонах "Игры престолов" ей приходилось каждую неделю красить волосы – чтобы знаменитый рыжий оттенок волос Сансы Старк всегда был одинаковым. "Теперь я просто ношу парик, потому что я очень люблю свои светлые волосы. Я начала носить парик в седьмом сезоне, потому что покрасилась в блондинку – и покрасилась неудачно, так что перекрасить мои волосы обратно в рыжий мы не могли".

Интересно, что для съемок в "Людях Икс: Темный Феникс" Софи пришлось снова краситься в рыжий цвет – а затем еще раз возвращаться к оттенку блонд.

Напомним, Мейси Уильямс станет подружкой невесты на свадьбе своей подруги и коллеги по сериалу "Игра престолов" Софи Тернер.

Софи Тернер попала в "Игру престолов", когда ей было всего 13 лет. И сейчас, спустя восемь лет Софи призналась, что очень боится испытать боль и незащищенность.



