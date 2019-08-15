Софи Тернер рассказала о своем видении идеальной концовки "Игры престолов"

Актриса призналась, что финал снят правильно

Софи Тернер Фото: Getty Images

Молодая актриса Софи Тернер, которая сделала одинаковую с супругом татуировку, поделилась своим видением финала сериала "Игра престолов". Об этом она рассказала в интервью изданию The Wrap.

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"Я думала, что Арья убьет Серсею. И мне бы хотелось увидеть воссоединение Сансы и Серсеи или Арьи и Серсеи. Но было так много способов свернуть историю. Я с большой страстью отнеслась к окончанию для Сансы и я была очень счастлива финалу, который произошел с ней", – рассказала Тернер.

Она также прокомментировала недовольство фанатов завершающим, восьмым сезоном шоу. "Фанаты невероятные и такие преданные. Мы любим их за их страсть. Я не могу винить их за это. Когда люди стали говорить, что не было никаких усилий, что сценаристы были ужасны… Самые большие усилия были вложены в финальный сезон", – сказала исполнительница роли Сансы Старк.

Актриса также похвалила развязку сериала в целом, в частности коронацию Брандона Старка. "Я думаю то, что сказал Тирион – правда. Бран хранит все наши истории и мы не можем двигаться вперед, если только не помним нашу историю. Дейенерис должна была умереть. Серсея была безумной королевой. В Арье было слишком много духа свободы. Санса вероятно все равно не хотела бы править Семью королевствами – она хотела остаться на Севере и защищать Север. Я действительно думаю, что Бран может быть идеальным человеком для этой работы", – сказала она.

Напомним, ранее актриса Софи Тернер призналась, что планирует когда-нибудь снять фильм о дружбе с Мэйси Уильямс – коллеге по "Игре престолов".

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