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Софи Тернер рассказала, почему хотела покончить с собой

Актриса призналась, что пострадала от критики своих же поклонников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:10
Софи Тернер
Софи Тернер
Фото: instagram.com/sophiet

Британская актриса Софи Тернер, которая появилась на премьере восьмого сезона сериала "Игра престолов" в Белфасте в элегантном платье в пол белого цвета, рассказала о том, как стала жертвой критики собственных же фанатов. Из-за этого она задумывалась о суицидальных мыслях. Об этом 23-летняя актриса призналась в программе Phil in the Blanks, передает The Daily Mail.

Софи Тернер
Софи Тернер
Фото: instagram.com/sophiet

Софи рассказала, как в 17 лет у нее началась глубокая депрессия и с годами она только усложнялась. Социальные сети стали "катализатором" ее депрессии, поскольку люди критиковали все – от ее веса и кожи до актерской игры.

"Самая большая проблема для меня – просто встать с кровати, выйти из дома и научиться любить себя. Я думаю, что это самая большая проблема", – поделилась актриса из "Игры престолов"

Тернер также добавила, что справиться с проблемами ей помогает жених Джо Джонас: "Когда кто-то говорит вам, что любит вас каждый день, это заставляет вас любить себя".

После завершения съемок финального сезона "Игры престолов" Софи Тернер решила отойти на некоторое время от шоу-бизнеса и серьезно заняться своим здоровьем. Сейчас она проходит лечение у психоаналитика, принимает лекарства и старается как можно больше заботиться о себе.

Напомним, ранее Софи Тернер заявила, что состояла в отношениях с девушками. Также 23-летняя актриса рассказала о том, как борется с комплексами, а также сделала небольшие признания о свадьбе с Джо Джонасом.

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Источник: Сегодня
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