Софии Ротару – 72! ТОП-10 фото с молодости культовой певицы

Сегодня София Ротару отмечает день рождения

София Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Сегодня, 7 августа, знаменитой певице Софие Ротару исполняется 72 года. Помимо роскошного голоса, который почти невозможно не узнать, уже много лет культовая певица удивляет поклонников своим внешним видом. Если сравнить Софию Михайловну в молодости, то и особой разницы не увидишь!

Как отметила свой юбилей София Ротару - смотрите видео:

Певица с юных лет выглядела прекрасно – темноволосая девушка среднего роста – 170 см – и небольшим весом. Она сразу же выделялась среди своих сверстниц. К очаровательному внешнему виду Софии Ротару прикреплялся еще и талант.

Певица появилась на советской эстраде совсем юной девушкой в составе эстрадного ансамбля "Червона рута", который в основном исполнял популярные песни, которые стали для певицы визитной карточкой. Но, когда ансамбль распался, Ротару пришлось искать новый стиль не только в музыке, но и во внешности.

Сегодня.Lifestyle предлагают вспомнить, как выглядела София Михайловна больше сорока лет назад.

София Ротару в молодости Фото: instagram.com/sofiarotaru.official София Ротару в молодости Фото: instagram.com/sofiarotaru.official София Ротару в молодости Фото: instagram.com/sofiarotaru.official София Ротару в молодости Фото: instagram.com/sofiarotaru.official София Ротару в молодости Фото: instagram.com/sofiarotaru.official София Ротару в молодости Фото: instagram.com/sofiarotaru.official София Ротару в молодости Фото: instagram.com/sofiarotaru.official София Ротару в молодости Фото: instagram.com/sofiarotaru.official София Ротару в молодости Фото: instagram.com/sofiarotaru.official София Ротару в молодости Фото: instagram.com/sofiarotaru.official 1/10

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