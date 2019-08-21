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Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой: фото

Молодой артист опубликовал совместное фото с Ротару

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
София Ротару
София Ротару
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Советской и украинской певице Софии Ротару, которой недавно исполняется 72 года, приписывают роман с молодым мужчиной – экс-солистом группы "Турбомода" Александром Поповым.

Как отметила свой юбилей София Ротару – смотрите видео:

Отметим, что Александр является также бывшим возлюбленным российской певицы Татьяны Булановой. По информации издания "Собеседник", между Ротару и Поповым якобы завязались отношения. Сам певец никогда не скрывал своего восхищения Ротару, более того, он как-то заявил, что любит Софию Михайловну с детства. Пару лет назад даже сделал артистке предложение. И разница в 33 года его не смущает. 

"Я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!" – рассказывал ранее журналистам певец. 

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"Саша в последнее время часто ездит в Киев. Ему повезло – у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет, и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ", – рассказал инсайдер. 

Во время недавнего концерта 72-летней певицы в Беларуси Саша сделал с ней совместное фото и поделился им на своей странице в Instagram. 

INSTAGRAM (@sashapopov911)

"Коснувшись и обняв меня, я остолбенел и просто улыбнулся. Вокруг не было почти никого у гримерки... Я смотрел и утопал в этих красивых глазах, не слыша вокруг ничего! София Ротару", – подписал фотографию с Софией Попов.

Но ни певец, на сама София Ротару никаких комментариев насчет возможных отношений пока не дают. 

Напомним, ранее Сергей Соседов назвал песни Софии Ротару "шлаком". Критик убежден, что звездный час таких артисток, как Алла Пугачева и София Ротару, давно прошел. Более того, он заявил, что Ротару всегда работала под фонограмму, а теперь тем более будет это делать в силу возраста.

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