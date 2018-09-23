София Ротару показала архивное фото с покойным супругом

В этом году они с мужем отмечали бы 50-ю годовщину со дня свадьбы

София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Супруг знаменитой украинской и советской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году. На своей странице в Instagram артистка разместила архивный снимок, на котором запечатлены они с мужем.

"Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает...Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!", – подписала снимок София Михайловна.

Анатолий Евдокименко и София Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году. В 1970 у них родился сын Руслан.

"Есть вечная любовь. Мне жаль вас, кто не верит.Есть солнце! Есть гроза! Есть вечная любовь!", "Это замечательная дата...Это любовь и память ...Вам здоровья и счастья....", "Поздравляю вас с этой датой. И всегда помнить близкого и любимого человека", "Таких женщин очень мало,преданных,любящих,тем более с такой профессией!!! Восхищаемся вами Софья Михайловна! Кумир моего детства!!!", "Таких женщин наверное уже нет!! София Михайловна !!! Искренне поздравляем Вас!!! Вы настоящий пример для любого поколения женщин!", – написали поклонники Роатру в комментариях.

Напомним, София Ротару опубликовала первое фото после слухов о болезни.

Ранее София Ротару поделилась с поклонниками грустной новостью.