Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

София Ротару показала архивное фото с покойным супругом

В этом году они с мужем отмечали бы 50-ю годовщину со дня свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official
София Ротару. Фото: Instagram/sofiarotaru.official

Супруг знаменитой украинской и советской певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко ушел из жизни в 2002 году. На своей странице в Instagram артистка разместила архивный снимок, на котором запечатлены они с мужем.

"Сегодня исполняется 50 лет со дня нашей свадьбы. День рождения Семьи! Если бы ты знал, как мне тебя не хватает...Твоих глаз, чувства юмора и поддержки. Единственный мой. Люблю больше жизни!", – подписала снимок София Михайловна.

41415502_164402617780277_7405028464128055457_n_01
Анатолий Евдокименко и София Ротару
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году. В 1970 у них родился сын Руслан.

"Есть вечная любовь. Мне жаль вас, кто не верит.Есть солнце! Есть гроза! Есть вечная любовь!", "Это замечательная дата...Это любовь и память ...Вам здоровья и счастья....", "Поздравляю вас с этой датой. И всегда помнить близкого и любимого человека", "Таких женщин очень мало,преданных,любящих,тем более с такой профессией!!! Восхищаемся вами Софья Михайловна! Кумир моего детства!!!", "Таких женщин наверное уже нет!! София Михайловна !!! Искренне поздравляем Вас!!! Вы настоящий пример для любого поколения женщин!", – написали поклонники Роатру в комментариях.

Напомним, София Ротару опубликовала первое фото после слухов о болезни. 

Ранее София Ротару поделилась с поклонниками грустной новостью.

Еще несколько материалов по теме:
Светлана Тарабарова похвасталась стройной фигурой после родов Ани Лорак назвала свой неиссякаемый источник силы Без красной помады и с сияющей улыбкой: Тина Кароль предстала в нежном образе
певица София Ротару артистка
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров