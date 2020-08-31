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София Ротару восхитила образом в вышиванке: фото артистки прокомментировала Алла Пугачева

Сегодня, 18:08

Артистка поделилась снимками с юбилея сына

На своей странице в Instagram знаменитая певица София Ротару опубликовала несколько фото с празднования дня рождения своего сына Руслана, которому исполнилось 50 лет.

Под портретом певицы, которым она поделилась в соцсети, поклонники засыпали ее комплиментами. Среди комментаторов оказались и знаменитая российская певица Алла Пугачева, с которой Ротару долгое время приписывали вражду и конкуренцию.

"Красотка", – написала Алла Пугачева под снимком Софии Ротару.

Скриншот: Instagram Софии Ротару

На комментарий Пугачевой бурно отреагировали подписчики Ротару: "София Михайловна, Алла Борисовна, вы обе прекрасны и даете стимул жить очень многим людям, вдохновляя своей жизнью и творчеством!", "Вы у нас обе самые красивые на Земле", "Обожаем обеих, две звезды".

Отметим, что Ротару на комментарий Пугачевой пока не ответила.

Кроме этого фото артистка опубликовала несколько снимков с семьей: сыном Русланом и его супругой Светланой, внуками – Софией и Анатолием, а также – с сестрой Аурикой.

София Ротару с семьей
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
София Ротару с семьей
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
София Ротару с семьей
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
София Ротару с семьей
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
София Ротару с семьей
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
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София Ротару оставила особняк в Крыму – смотрите видео:

Напомним, внучка Софии Ротару показала, как украсили дом ко дню рождения певицы. Кроме этого, узнайте, как родные Софии Ротару поздравили ее с 73-летием.

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