София Ротару выступила на российском новогоднем шоу

Ранее артистка отказалась от частных выступлений в РФ

София Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Народная артистка Украины София Ротару выступила в эфире российского новогоднего шоу. Певица, которая ранее отказывалась выступать в РФ, спела для зрителей сразу после обращения президента.

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Еще в августе 2019 года 72-летняя София Ротару выступила на Новой волне в рамках "Вечера премьер", а в декабре появилась на записи "Песни года". Звезду критиковали в сети за то, что она изменила свое мнение и снова начала выступать в России.

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В новогоднюю ночь стало известно, что Ротару приняла участие в записи сразу нескольких концертов к Новому году 2020, которые транслировали несколько российских телеканалов.

Так, в эфире "Первого канала" София Ротару спела сразу после обращения президента РФ и гимна страны, а через некоторое время ее номер транслировали на "Россия 1".

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Ранее в сети появились праздничные фото Софии Ротару с ее семьей.

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