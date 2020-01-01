София Ротару выступила на российском новогоднем шоу
Ранее артистка отказалась от частных выступлений в РФ
Народная артистка Украины София Ротару выступила в эфире российского новогоднего шоу. Певица, которая ранее отказывалась выступать в РФ, спела для зрителей сразу после обращения президента.
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Еще в августе 2019 года 72-летняя София Ротару выступила на Новой волне в рамках "Вечера премьер", а в декабре появилась на записи "Песни года". Звезду критиковали в сети за то, что она изменила свое мнение и снова начала выступать в России.
В новогоднюю ночь стало известно, что Ротару приняла участие в записи сразу нескольких концертов к Новому году 2020, которые транслировали несколько российских телеканалов.
Так, в эфире "Первого канала" София Ротару спела сразу после обращения президента РФ и гимна страны, а через некоторое время ее номер транслировали на "Россия 1".
Ранее в сети появились праздничные фото Софии Ротару с ее семьей.
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