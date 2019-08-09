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Сокровенный момент: Снежана Бабкина показала, как кормит грудью сына

Супруга Сергея Бабкина поделилась семейным архивом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Снежана Бабкина
Снежана Бабкина
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая недавно родила сына Елисея, часто публикует фото из домашнего архива. Но на этот раз жена популярного певца разрешила поклонникам взглянуть на самые сокровенные моменты ее семейной жизни.

Сергей Бабкин проводит выходные дома с семьей – смотрите видео:

Так, на своей странице в Instagram звездная мама опубликовала ряд семейных снимков, на котором семейство представлено в абсолютно домашней обстановке. Местами попадаются фотографии даже очень интимного характера. Например, кадр, на котором Снежана в окружении домашнего питомца кормит грудью новорожденного сына Елисея. 

Сергей Бабкин с детьми
Сергей Бабкин с детьми

Также супруга Сергея опубликовала и фото со своей дочерью. Сами артисты позируют в домашней пижамной одежде и совсем не смущаются быть предельно откровенными со своими поклонниками. Ко всему, звездные супруги считают своих котов полноценными членами семьи и часто с ними позируют. 

Ранее Сергей Бабкин устроил концерт для новорожденного сына – смотрите видео.

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