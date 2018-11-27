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Солист группы Guns N 'Roses Аксель Роуз серьезно болен

Группа отменила выступление из-за плохого самочувствия музыканта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:01
Фронтмен группы Guns N &#039;Roses Аксель Роуз. Фото: Getty
Фронтмен группы Guns N 'Roses Аксель Роуз. Фото: Getty

Культовая рок-группа Guns N 'Roses недавно выступила с концертом в Дубае. Однако шоу было прервано из-за болезни фронтмена Акселя Роуза, сообщает издание NME.

По информации СМИ, перед концертом солиста тошнило в течение пяти часов, но группа решила не отменять выступление и сыграла 17 песен.

Поклонники Guns N 'Roses были разочарованы после прерывания шоу, поэтому музыканты сообщили причину. Стало известно, что Аксель Роуз имеет "тяжелую" болезнь. Какую именно – пока неизвестно.

Один из участников группы Дафф Маккаган сообщил, что Роуз, несмотря на серьезную болезнь, выступил лучше, чем "за все 40 лет своей карьеры".

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Публикация от Axl Rose Guns N' Roses (@official_axlrose)

Напомним, видеоролик к рок-балладе November Rain от группы Guns N' Roses, который вышел 26 лет назад, является наиболее популярным среди клипов 1980-1990 годов на YouTube. Об этом сообщает Forbes. Отметим, что клип набрал наибольшее количество просмотров среди роликов не снятых в 21 веке, и первым перевалил за один миллиард просмотров.

Ранее американскую рок-группу Guns N' Roses Эксл Роуз задержали на въезде в Канаду за владение огнестрельным оружием.

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Источник: "Сегодня"
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