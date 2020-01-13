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Солист группы "Корни" Алексей Кабанов госпитализирован: все подробности

Певец сам обратился за помощью к медикам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Алексей Кабанов
Алексей Кабанов
Фото: Instagram

Российский певец и солист известной группы "Корни" Алексей Кабанов был госпитализирован в одну из московских больниц. За помощью к медикам знаменитость обратился сам. Отметим, что недавно 84-летний Армен Джигарханян также был экстренно госпитализирован.

Более подробно о состоянии здоровья Армена Джигарханяна смотрите в сюжете:

По информации Telegram-канал 112, у 36-летнего музыканта возникли проблемы с гортанью. На данный момент артиста обследуют медики и возможно, Кабанову понадобится оперативное вмешательство.

Отметим, что Алексей продолжает быть солистом группы "Корни". Сейчас состав коллектива изменился: Павел Артемьев и Александр Асташонок покинули "Корни" еще девять лет назад, на их место пришел Дмитрий Пакуличев. Что касается личной жизни, то в 2013-м году звезда женился и сейчас вместе со своей 30-летней супругой Розалией Коноян воспитывает дочь Алису.

Алексей Кабанов со своей семьей
Алексей Кабанов со своей семьей
Фото: Instagram

Недавно мы писали, что в Москве после падения экстренно госпитализировали известного актера. Геннадий Юхтин сильно травмировал бедро и находится все еще в больнице.

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