Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Солист Little Big разводится с женой: супруги назвали причину в видеообращении

Сегодня, 15:44

Ролик появился на официальном канале жены Ильи Прусикина

Солист российской группы Little Big Илья Прусикин разводится со своей женой, рэп-исполнительницей Tatarka (настоящее имя – Ирина Смелая). Об этом стало известно из видеообращения, которое пара записала для своих поклонников. Ролик появился на YouTube-канале Ирины.

В видео Илья и Ирина сообщили о решении развестись и подчеркнули, что они остаются друзьями. По словам пары, к этому решению они шли больше полугода.

"Мы пришли к этому решению в декабре прошлого года после долгого тура группы Little Big", – говорит Ирина в ролике.

Илья Прусикин и Ирина Смелая
Илья Прусикин и Ирина Смелая
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Илья также отметил, что паре наконец-то удалось откровенно поговорить.

"У нас было очень много претензий друг к другу, их накопилась критическая масса. Если бы остались вместе ради ребенка, мы бы оба были несчастными, а свое состояние просто перекинули бы на ребенка. А этого нельзя было допустить", – сказал Прусикин.

Отметим, что пара поженилась в 2016 году, в 2017 – у них родился сын Добрыня.

Супруги несколько раз упомянули о том, что остаются в дружественных отношениях и пожелали всем парам в случае расставания последовать их примеру.

Напомним, Джерард Батлер расстался с возлюбленной после шести лет отношений. Мы также сообщали, что fashion-фотограф Соня Плакидюк рассталась со своим женихом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Снежана Онопко рассказала, почему не смогла уйти от мужа-абьюзера раньше Бывшая жена Остапчука раскрыла подробности их развода: "Запросил психологическую экспертизу детей" Деми Мур назвала главную причину своих трех неудачных браков
развод расставание Little Big
Реклама

Новости партнеров

(Видео) Нежные котлеты из куриной печени. Вкус непревзойденный
(Видео) Нежные котлеты из куриной печени. Вкус непревзойденный
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко
Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы

Популярные статьи

Сегодня, 15:03Events

Что подарить учителю на 1 сентября: самые оригинальные идеи

Сегодня, 14:35Fun

"Разрубленный" небоскреб построили в Китае: фото здания

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг Адель впервые показала фигуру в купальнике – фото дня

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 31 августа: Стрельцам нужно уделить внимание финансам, а Козерогов ждет важная встреча

Сегодня, 00:42Шоу-бизнес

"Танці з зірками-2020": как прошел первый выпуск шоу

Вчера, 14:53Техно

Илон Маск показал будущее человечества на примере свиньи: фото

Вчера, 13:21Шоу-бизнес

Принцы Гарри и Уильям готовят особенный подарок к 60-летию принцессы Дианы

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 30 августа: Водолей сможет реализовать проект мечты, а Рыбы будут в приподнятом настроении

29 августаШоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак вышел в свет с новой девушкой: фотофакт

29 августаEvents

Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

29 августаEvents

Сегодня Ореховый Спас-2020: история и традиции праздника

29 августаEvents

С Ореховым Спасом: яркие картинки, позитивные открытки, прикольные поздравления

29 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 29 августа: Овнов порадуют хорошие новости, а Тельцам стоит быть активнее

29 августаEvents

29 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

28 августаEvents

Гороскоп на завтра 29 августа 2020 года: каким знакам зодиака придет финансовый бонус

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Ольга Фреймут подтвердила свой диагноз
Ольга Фреймут подтвердила свой диагноз
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Оля Серябкина удивила роскошным образом
Таюне и Олег Винник: в сети появились архивные фото из юности
Таюне и Олег Винник: в сети появились архивные фото из юности
Красавица-жена Монатика сверкнула роскошным телом
Красавица-жена Монатика сверкнула роскошным телом
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Очаровательная модель из Луцка, покорившая грузинского легионера
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Знойная жена DZIDZIO впечатлила шикарными видами
Знойная жена DZIDZIO впечатлила шикарными видами

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять