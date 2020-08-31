Солист Little Big разводится с женой: супруги назвали причину в видеообращении

Ролик появился на официальном канале жены Ильи Прусикина

Солист российской группы Little Big Илья Прусикин разводится со своей женой, рэп-исполнительницей Tatarka (настоящее имя – Ирина Смелая). Об этом стало известно из видеообращения, которое пара записала для своих поклонников. Ролик появился на YouTube-канале Ирины.

В видео Илья и Ирина сообщили о решении развестись и подчеркнули, что они остаются друзьями. По словам пары, к этому решению они шли больше полугода.

"Мы пришли к этому решению в декабре прошлого года после долгого тура группы Little Big", – говорит Ирина в ролике.

Илья Прусикин и Ирина Смелая Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Илья также отметил, что паре наконец-то удалось откровенно поговорить.

"У нас было очень много претензий друг к другу, их накопилась критическая масса. Если бы остались вместе ради ребенка, мы бы оба были несчастными, а свое состояние просто перекинули бы на ребенка. А этого нельзя было допустить", – сказал Прусикин.

Отметим, что пара поженилась в 2016 году, в 2017 – у них родился сын Добрыня.

Супруги несколько раз упомянули о том, что остаются в дружественных отношениях и пожелали всем парам в случае расставания последовать их примеру.

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