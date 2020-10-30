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Солистка "А'Студио" Кети Топурия во второй раз станет мамой (видео)

Сегодня, 12:45

Певица беременна от Льва Деньгова

34-летняя солистка группы "А'Студио" Кети Топурия и ее возлюбленный, 36-летний политический деятель и бизнесмен Лев Деньгов (настоящее имя — Павел Гузбанд), станут родителями. О том, что Кети беременна во второй раз ходили слухи уже давно, однако рассекретить свое интересное положение певица решила только сегодня, 30 октября, когда состоялась премьера клипа группы "А'Студио" на песню "Се ля ви". Именно там звезда и продемонстрировала свой округлившийся животик.

Роман Кети и Льва начался в августе прошлого года. О своих романтических отношениях пара рассказала в начале октября. Влюбленные познакомились на одном из корпоративов, где выступала Кети.

С сентября 2013 года Кети Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым встречалась четыре года до их свадьбы. 15 июня 2015 года у них родилась дочь Оливия. Летом 2017 года супруги развелись.

Напомним, актриса и певица Хилари Дафф скоро в третий раз станет мамой. О своей беременности также объявила и модель Эмили Ратаковски. Для нее малыш станет первенцем.

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