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Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион рассказала, как встретила новую любовь

Новый возлюбленный помог оправиться певице после смерти сына

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион
Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион
Фото: Facebook/Наталя Фалiон

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион рассказала, как после потери первого мужа нашла в себе силы на новую любовь.

Какие детские комплексы помогли Натали Фалион стать популярной - смотрите видео:

За несколько месяцев до смерти сына Виктора певица пережила еще одну потерю – смерть мужа. Артистка рассказала, как приходила в себя после его потери.

"Я не приходила в себя – ждала эту смерть, ведь он много лет болел. Я так хотела найти ему какой-то смысл в жизни, пыталась чем-то заинтересовать, и чтобы он как-то повернулся лицом к жизни, а его ничего не интересовало. Он, почему-то мне кажется, ни детей, ни внуков не любил. Возможно, в этом я виновата, – поделилась солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион в эфире телеканала "Украина". – Вы знаете, я всегда была лидером, возможно, он себя не реализовал. Мы не понимали друг друга много лет. Очень жаль".

Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион
Солистка ансамбля "Лисапетный батальон" Наталья Фалион
Фото: Facebook/Наталя Фалiон

Но с этими потерями Наталья усвоила главный жизненный урок – если теряете, то обязательно что- то получите взамен. И женщина получила. А именно – второго мужа, любовь, о которой раньше могла разве что мечтать. И вместе они уже год.

Наталья Фалион откровенно рассказала, как все начиналось. "Он просто полюбил меня, как артистку через телевидение, через Интернет. Дарил букеты..." – рассказала певица.

И именно этот человек, имя которого Наталья даже не называет, помог ей оправиться после потери.

"Я ни секунды не была одна – он всегда был рядом, оставил работу – по телефону управлял. И так потихоньку, потихоньку я отходила, улыбалась и дальше пела. Я знала, что рядом есть человек, которому все можно рассказать, который всегда поддержит. У меня никогда такого не было в жизни, меня никто не встречал с гастролей, не спрашивал: "Не болит ли что? Как ты провела день или как прошла неделя?". А сейчас у меня такой человек есть", – поделилась
артистка в программе "Ранок з Україною".

Напомним, ранее мы рассказывали, как Наталье Фалион помогли друзья в сложную минуту.

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