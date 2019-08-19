Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо в коме: что известно о ее состоянии
Украинская певица снова впала в кому
Солистка советской и украинской группы "Фристайл", которая была популярна в 90-х годах, Нина Кирсо снова впала в кому. Врачи говорят, что состояние 55-летней певицы крайне тяжелое.
Все подробности обращения Андрея Разина к Владимиру Зеленскому узнайте в сюжете:
В начале июня прошлого года Нина перенесла инсульт, после чего ей сделали операцию. Но, состояние артистки лишь ухудшилось и близкие нашли ее без сознания в частном доме в Полтаве. Ее супруг и продюсер группы "Фристайл" Анатолий Розанов с сыном Максимом находились в это время на гастролях.
Спустя почти год, а именно – в мае 2019-го женщина вышла из комы, но через время Нине снова стало плохо. По словам автора песен группы "Фристайл" Сергея Кузнецова, у певицы глаза открыты, но координация отсутствует и поэтому говорить, что Кирсо в сознании, пока рано.
Но, не взирая на неутешительные прогнозы врачей, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пустить его в Украину, чтобы повидать подругу в больнице Полтавы. Свое обращение он разместил на странице в Instagram.
"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину", – написал Андрей Разин.
Ранее мы писали, что сын продюсера Андрея Разина умер во время свидания с возлюбленной.
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