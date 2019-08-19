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Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо в коме: что известно о ее состоянии

Украинская певица снова впала в кому

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Нина Кирсо
Нина Кирсо
Фото: Instagram.com

Солистка советской и украинской группы "Фристайл", которая была популярна в 90-х годах, Нина Кирсо снова впала в кому. Врачи говорят, что состояние 55-летней певицы крайне тяжелое. 

Все подробности обращения Андрея Разина к Владимиру Зеленскому узнайте в сюжете:

Что произошло с Ниной Кирсо?

В начале июня прошлого года Нина перенесла инсульт, после чего ей сделали операцию. Но, состояние артистки лишь ухудшилось и близкие нашли ее без сознания в частном доме в Полтаве. Ее супруг и продюсер группы "Фристайл" Анатолий Розанов с сыном Максимом находились в это время на гастролях.

INSTAGRAM (@ninakirso)

Спустя почти год, а именно – в мае 2019-го женщина вышла из комы, но через время Нине снова стало плохо. По словам  автора песен группы "Фристайл" Сергея Кузнецова, у певицы глаза открыты, но координация отсутствует и поэтому говорить, что Кирсо в сознании, пока рано.

Почему продюсер группы "Ласковый май" обратился к Владимиру Зеленскому 

Но, не взирая на неутешительные прогнозы врачей, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пустить его в Украину, чтобы повидать подругу в больнице Полтавы. Свое обращение он разместил на странице в Instagram.

INSTAGRAM (@ninakirso)

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину", – написал Андрей Разин.

Ранее мы писали, что сын продюсера Андрея Разина умер во время свидания с возлюбленной.

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