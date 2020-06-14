Солистка группы ONUKA впервые показала маленького сына

Месяц назад певица впервые стала мамой

Солистка украинской группы ONUKA Наталья Жижченко 14 мая стала мамой в первый раз. Спустя месяц она впервые показала фото своего маленького сына, которого вместе с мужем Евгением Филатовым они назвали Александром.

О том, кто из звезд украинского шоу-бизнеса готовится стать родителями, читайте здесь.

Солистка группы ONUKA Ната Жижченко Фото: instagram.com/onukaofficial

Ранее звездные родители уже публиковали в Сети фотографию из родильного дома. На свежем снимке лицо мальчика также не видно. В кадре, который Ната разместила на своей странице в Instagram, акцент на маленьких ножках ребенка, которые заботливо держит в руках его мама.

Пост ONUKA сопроводила трогательной подписью:

Ой світ ясний

Поясни мої сни

В темному місці вони

Заквітають вночі.

INSTAGRAM

Для многих новость о беременности Наты Жижченко стала неожиданностью, ведь артистка скрывала это. Только после родов исполнительница написала в блоге, что их в семье произошло пополнение.

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Правда позже певица пояснила, что никакой секретности не было, просто она не акцентировала на этом внимания, ведь в первую очередь ее фанатов должно интересовать ее творчество, а не семейные дела.

Недавно стало также известно, что участница "Танців з зірками 2019" Илона Гвоздева беременна во второй раз. Танцовщица несколько месяцев скрывала свое положение и наконец решила публично сообщить радостную новость.

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