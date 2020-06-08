Солистка KAZKA Александра Зарицкая станцевала в нижнем белье

Девушка анонсировала премьеру нового трека

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая станцевала в нижнем белье перед камерой. В своем Instagram певица выложила видео, которое посвятила хейтерам в Сети. Она также анонсировала новый трек, который выйдет совсем скоро.

Ранее Александра Зарицкая в программе "Ранок з Україною" рассказала о личной жизни. Она отметила, что для нее важно, чтобы ее избранника одобрила вся семья.

Так, в коротком ролике фронтвумен KAZKA предстала в довольно пикантоном виде – черном белье и свободной футболке. В таком домашнем луке вокалистка устроила танцы на балконе, демонстрируя свои пышные формы.

INSTAGRAM

"Настроение: танцевать для всех хейтеров. П.С. скоро премьера нового трека! Вот и празднуем", – написала в посте Александра.

Подписчики исполнительницы засыпали девушку комментариями: "Сань, вот на видео на небе тучи, а ты светишь как солнышко!!", "Как можно быть хейтером Саши?", "Блин, а я благодаря Саше начала себя любить. Она такая открытая, хочу быть такой же".

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Ранее Александра Зарицкая рассекретила свой вес и призналась, что любовь к себе ей дается нелегко. Певица вовсе не стремится к идеалу, а просто хочет чувствовать себя комфортно в своем теле.

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