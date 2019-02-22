Солистка KAZKA поразила сеть исполнением хита Кристины Агилеры

Александра Зарицкая продемонстрировала отличные вокальные данные

Александра Зарицкая Фото: instagram.com/kazka.band

Уже завтра вся страна будет болеть за участников финала украинского Нацотбора на "Евровидение 2019". Именно завтра, 23 февраля, с помощью баллов жюри и зрительского голосования определят артиста, который представит Украину на "Евровидении" в Тель-Авиве.

Одними из фаворитов долгое время считали группу KAZKA, пока после их выступления во втором полуфинале на не ребят посыпалась критика в сети. Солистку группы Александру Зарицкую обвиняли в отсутствии вокала и фальши во время пения. Но не тут-то было! Певица решила доказать всем, что вокал у нее есть, да еще и какой. Девушка опубликовала кавер на песню Кристины Агилеры Hurt. А в комментариях к видео пользователи Instagram удивились и отметили, что Александра действительно владеет отличными вокальными данными.

Ранее мы описывали все подробности второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение 2019".

Мы также подробно рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019".

О том, как группа KAZKA готовилась к Нацотбору на Евровидение 2019, смотрите в видео ниже:

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