Солистка KAZKA поразила сеть исполнением хита Кристины Агилеры
Александра Зарицкая продемонстрировала отличные вокальные данные
Уже завтра вся страна будет болеть за участников финала украинского Нацотбора на "Евровидение 2019". Именно завтра, 23 февраля, с помощью баллов жюри и зрительского голосования определят артиста, который представит Украину на "Евровидении" в Тель-Авиве.
Одними из фаворитов долгое время считали группу KAZKA, пока после их выступления во втором полуфинале на не ребят посыпалась критика в сети. Солистку группы Александру Зарицкую обвиняли в отсутствии вокала и фальши во время пения. Но не тут-то было! Певица решила доказать всем, что вокал у нее есть, да еще и какой. Девушка опубликовала кавер на песню Кристины Агилеры Hurt. А в комментариях к видео пользователи Instagram удивились и отметили, что Александра действительно владеет отличными вокальными данными.
Ранее мы описывали все подробности второго полуфинала Нацотбора на "Евровидение 2019".
Мы также подробно рассказывали о всех участниках Нацотбора на "Евровидение 2019".
О том, как группа KAZKA готовилась к Нацотбору на Евровидение 2019, смотрите в видео ниже:
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