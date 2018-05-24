Солистка The HARDKISS Юлия Санина рассказала, чем занимается в столичных пробках

Украинская группа The HARDKISS активно гастролирует и работает над новым альбомом

Юлия Санина. Фото: телеканал "Украина"

Украинская группа The HARDKISS активно гастролирует и работает над новым альбомом. Поэтому свободного времени у музыкантов крайне мало. Впрочем, участники коллектива находят возможность быть в курсе мировых событий. Как найти время для всего, и при этом сохранить теплые отношения с любимым, солистка The HARDKISS Юлия Санина рассказала за кулисами праздничного шоу "Ліга зірок".

"Большую часть времени мы находимся в разъездах: репетиции, саундчеки, выступления… И как раз, когда находимся в дороге, есть время что-то почитать и посмотреть. По пути на концерт "Ліга зірок", когда мы попали в большую пробку, я смотрела онлайн-трансляцию свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Конечно, полностью посмотреть не удалось, но я увидела самое главное: когда молодожены обменивались кольцами и клятвами. Это был очень трогательный момент. История Меган и Гарри никого не оставила равнодушным, потому что видно искренность их чувств. Это действительно красивая история любви", – рассказала Санина.

Юлия Санина Фото: телеканал "Украина"

Также певица поделилась, как, по ее мнению, сохранить теплые отношения с любимым человеком:

"Я точно знаю: чтобы сохранить теплые отношения, на самом деле нужно просто любить и уважать друг друга. Мы с мужем практически круглосуточно вместе: и на работе, и дома. Но в таком случае нужно уметь давать свободу своей половинке, иногда отдыхать друг от друга. Это очень важно", – поделилась Юлия.

Увидеть эффектное выступление The HARDKISS зрители смогут в субботу, 26 мая, в 18:00 в эфире канала "Украина".

Ранее THE HARDKISS представили "космический" клип на чувственную песню о любви.

Ранее мы делали подборку украинских знаменитостей, которые ведут свой блог на YouTube. Юлия Санина иногда публикует влоги на совсем канале о группе THE HARDKISS.