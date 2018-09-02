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Солистка "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова заявила, что уходит из группы

Певица не хочет продлевать контракт с Константином Меладзе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Группа &quot;ВИА Гра&quot; Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova
Группа "ВИА Гра" Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

Певица Анастасия Кожевникова, которая 24 августа сыграла пышную свадьбу в одном из загородных комплексов Киева, заявила о своем решении уйти из популярной группы "ВИА Гра". 

Об этом она рассказала во время интервью программе "Светская жизнь".

"Второго сентября заканчивается контракт с группой "ВИА Гра" и я ухожу в сольное плавание. Поэтому медовый месяц у нас отменяется. Будем работать надо мной", – прокомментировала певица.

"Просто пятилетнего контракта мне хватило. Я вот четко отбыла. Поэтому теперь хочу попробовать собственные силы идти дальше самостоятельно", – добавила Анастасия.

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Анастасия Кожевникова
Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

Также Кожевникова также рассказала, как продюсер группы Константин Меладзе отреагировал на ее решение уйти из "ВИА Гры".

"Он нам сказал, совет да любовь", – заявила Настя.

Напомним, что нынешний состав группы "ВИА Гра" был создан в 2013 году. В него вошли победительницы музыкального реалити-шоу "Хочу в ВИА Гру", продюсером которого выступил Константин Меладзе. Трио Анастастия Кожевникова – Эрика Герцег – Миша Романова стало 17-й по счету комбинацией солисток группы. В начале весны Миша Романова заявила, что покидает группу "ВИА Гра"

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певица продюсер Константин Меладзе Анастасия Кожевникова ВИА Гра
Источник: "Сегодня"
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