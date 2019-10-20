Солистка YUKO об украинском гражданстве: "Можно меня поздравить"

Юлия Юрина получила вид на жительство в Украине

Солистка группы YUKO получила вид на жительство в Украине Фото: instagram.com/yukoua

Солистка популярной группы YUKO Юлия Юрина, которая переехала в Украину из России в 2012 году, рассказала, получила ли она украинское гражданство. Во время участия в Нацотборе на Евровидение 2019, Юля призналась, что хочет получить украинский паспорт.

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Спустя некоторое время после Национального отбора на песенный конкурс, участница группы YUKO поведала, как обстоят дела с новым гражданством.

"Я получила ПМЖ, наконец. Меня можно поздравлять с этим. Получила вид на жительство", – сказала Юрина в интервью с Катей Осадчей.

Девушка добавила, что на это у нее ушло много времени, а также вспомнила ведущего Сергея Притулу. "Это свидетельство я делала три года и без посторонней помощи мне нужно еще очень и очень много времени. Помощи, которую мне предложил Сергей Притула", – подытожила исполнительница.

Напомним, Юлия Юрина родилась Анапе (Краснодарский край) и прожила там 18 лет. С трех лет артистка была участницей ансамбля песни и танца "Соловейко", где пела преимущественно украинские песни. С 2012 года артистка проживает в Киеве, куда переехала по собственному желанию.

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