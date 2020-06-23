Солнечная Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа

Певица не стесняется демонстрировать естественную красоту

Певица Настя Каменских, которая недавно рассекретила, как накачать такую же попу, как у нее, очаровала поклонников новым постом в Сети. На своей странице в Instagram жена Потапа опубликовала фото без макияжа, продемонстрировав летний уличный образ.

NK называют одной из самых красивых звезд украинского шоу-бизнеса. Это и не удивительно, ведь исполнительница одинаково роскошно выглядит как с мейком, в откровенных нарядах, так и без ярко выраженных глаз и губ, в домашней одежде.

INSTAGRAM

"Пусть ваша неделя начнется с красоты! И при любых обстоятельствах будьте такими же безмятежными и элегантными, как фламинго", – подписала Настя Каменских свежее селфи.

На фото NK запечатлена в серой футболке и кепке. Позади нее несколько розовых фламинго и растительность.

Смотрите, что NK делает во время карантина:

К слову, самоизоляция для певицы проходит продуктивно. Недавно она делилась с подписчиками эффективным воркаутом, чтобы любой желающий мог позаниматься спортом вместе с ней.

А недавно мы также писали о том, как Настя Каменских измотала себя диетами.

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