Солнечная Настя Каменских показала, как выглядит без макияжа
Певица не стесняется демонстрировать естественную красоту
Певица Настя Каменских, которая недавно рассекретила, как накачать такую же попу, как у нее, очаровала поклонников новым постом в Сети. На своей странице в Instagram жена Потапа опубликовала фото без макияжа, продемонстрировав летний уличный образ.
NK называют одной из самых красивых звезд украинского шоу-бизнеса. Это и не удивительно, ведь исполнительница одинаково роскошно выглядит как с мейком, в откровенных нарядах, так и без ярко выраженных глаз и губ, в домашней одежде.
"Пусть ваша неделя начнется с красоты! И при любых обстоятельствах будьте такими же безмятежными и элегантными, как фламинго", – подписала Настя Каменских свежее селфи.
На фото NK запечатлена в серой футболке и кепке. Позади нее несколько розовых фламинго и растительность.
Смотрите, что NK делает во время карантина:
К слову, самоизоляция для певицы проходит продуктивно. Недавно она делилась с подписчиками эффективным воркаутом, чтобы любой желающий мог позаниматься спортом вместе с ней.
А недавно мы также писали о том, как Настя Каменских измотала себя диетами.
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