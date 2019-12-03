"Сомневалась, что мое сердце выдержит": Николь Кидман откровенно о смерти отца

Актриса тяжело пережила смерть близкого человека

Николь Кидман Фото: Getty Images

Популярная актриса Николь Кидман, которая ранее отпраздновала свое 52-летие, впервые заговорила откровенно о смерти родного отца и о тех сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться.

Беременность 52-летней Николь Кидман оказалась фейком. Подробности узнайте в сюжете:

Отметим, что в 2014-м году знаменитость потеряла отца – Энтони, который умер от инфаркта. Трагедия случилась в Сингапуре, куда мужчина приехал, чтобы навестить сестру Николь Кидман Антонию. По словам звезды, семейное горе сильно изменило ее, ведь она долгое время не могла справиться с потерей.

"Я нырнула в жизнь с головой. Решилась попробовать массу всего. Прежде сомневалась, что мое сердце выдержит такой уровень адреналина и страха", — призналась Кидман в интервью Tatler.

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Отец Николь был ученым и спустя год после его смерти ей предложили роль в спектакле "Фотография 51". Николь сыграла главную роль и предстала в нетипичном для нее образе женщины-ученого – биофизика Розалинды Франклин, внесшую весомый вклад в исследование структуры ДНК и несправедливо обделенную прижизненным признанием и славой. Как признается актриса, для нее это было важным момент в жизни и роль она посвятила покойному отцу.

"Мой отец был ученым. У меня было его фото в моей гардеробной. Я смотрел на снимок каждую ночь, прежде чем продолжить... Я рада, что сделал это. Это был один из величайших моментов в моей жизни", – рассказывает Николь о роли в спектакле.

Напомним, Николь Кидман исполнит главную роль в новом сериале, основанном на романе Лианы Мориарти "Девять идеальных незнакомцев" ("Nine Perfect Strangers").

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