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Эксклюзив

"Сомневаться – моя константа": ONUKA сделала признание

Украинская певица призналась, что ее раздражает в себе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:00
Ната Жижченко
Ната Жижченко
Фото: Иван Марчук

Лидер украинской самобытной группы ONUKA Ната Жижченко в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle призналась, что часто сомневается в себе и в своих действиях.

Смотрите эксклюзивное интервью с лидером группы ONUKA Натой Жижченко:

Несмотря на то, что украинская исполнительница весьма популярна, а ее песни становятся хитами, у нее есть свои страхи и комплексы, с которыми она постоянно борется.

"Искренние комментарии и отзывы людей очень приятны и спасают меня от депрессивных ощущений. Я часто сомневаюсь и в себе, и в том, что я делаю. Вообще, сомневаться – моя константа. Если я вижу чистый хейт, не обращаю на это внимание. Просто жаль, что в современном обществе негативный комментарий – инструмент для проявления своей личности и самоутверждение, самореализации. К конструктивной критике я прислушиваюсь, беру во внимание замечания касательно моего выступления", – призналась Ната Жижченко.

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На вопрос, что больше всего певицу раздражает в себе, звезда откровенно ответила: "Много чего – мнительность, рефлексия и недостаточная мотивация заниматься спортом".

Также Ната Жижченко показала, как давала первое интервью в 9 лет.

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